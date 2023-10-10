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自由廣場》台灣國家日引發馬英九精神錯亂

2023/10/10 05:30

◎ 林逸民

每逢每年「雙十」，台灣就陷入一陣精神錯亂，明明是台灣人，卻總是在一個歷史上跟台灣一點關係都沒有的日子，慶祝「中華民國」的生日，而英文的意思更傷腦筋，就是中國共和國的生日。

許多台灣人過去飽受這個「中華民國」英文大剌剌寫成中國之苦，出國時，經常被不明所以的各國海關人員被當成是中國人，甚至從國外寄郵件常常會被送到中國去，最後查無此地，繞世界一圈退回來，都是因為明明是台灣卻要說自己是中國。

政府為了解決這個問題，總算從善如流，如今護照上封面英文是大大的寫著台灣，中華民國的英文只弄得小小的，自從這樣做之後，台灣人就再也不會被誤認為是中國人而遭受對待落後、犯罪國家人民的待遇。但是，在國內，蔡英文總統為了顧及少數人的中國認同，遲遲沒有更動「中華民國」的神主牌，以至於每年都還是慶祝黨國中華民國神話中所稱的「雙十」。

一九一一年十月十日當晚建立的是湖北軍政府，國旗是鐵血十八星旗，到一九一二年一月一日建立的中華民國，國旗是五色旗，黨國以來「雙十」每年卻掛青天白日滿地紅旗，本身就是個歷史笑話，五色旗中華民國與青天白日滿地紅中華民國其實無關，也都與台灣無關。

過去兩蔣堅稱自己是中國，世界各國也把台灣當中國，如今各國已經紛紛要跟中國劃清界線，也就要分清楚台灣跟中國，以美國為首，從對聯合國歷史文件的解釋，到本身政府文件、地圖，都要清楚的區分台灣是台灣、中國是中國，因為一個是盟友，一個是敵人，當然要分清楚。

台灣對內也早該把「中華民國」這個造成嚴重困擾的空殼處理掉，只是吾人皆知蔡英文總統處事按部就班，主張包容不同認同，所以直到任期最後一年，都還在慶祝「雙十」而且還是「中華民國」，只有英文總算改為「台灣國家日」。

說起來，這應該是台灣價值的選民要催促改變，認同中國的馬英九，對蔡英文總統的包容應該要心懷感激才對，但是馬英九反而跳腳，賭氣不參加這個「中華民國」信仰的代表日子「雙十」，所以蔡英文總統的苦心對馬英九這種人完全白費。

英文改為「台灣國家日」，改變雖小，總比沒有好，雖遲來，總比不來好，在此還是肯定蔡英文總統踏出這一小步，但下一任總統，應該知道無須再理會馬英九們，可以跨大步，讓台灣有真正的國慶，日子訂在與台灣歷史真正有關的日期。

（作者為福和會理事長）

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