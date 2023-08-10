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自由廣場》為民生福祉而監管科技

2023/08/10 05:30

◎ 林基興

今年五月，七大工業國組織（G7）商討人工智慧（AI）等的監管法規。五月底，包括推出聊天機器人ChatGPT的OpenAI執行長奧特曼（Altman）等，全球350位人工智慧領袖聯合聲明：「減輕人工智慧帶來的滅絕風險，應與核戰等其他大規模風險，一起成為全球優先事項。」六月，歐洲議會討論管理人工智慧的法案。我國已提「人工智慧基本法」草案，正反聲音皆有，例如，由於變革速度快，使得急促法規可能綁住產業發展機會。

人類共同監管科技事項已有前例，包括「聯合國氣候變遷綱要公約」，也與時俱進，例如，二○一五年《巴黎協定》取代一九九七年《京都議定書》。參酌需求而隨時更新，就可確保監管的最大效益與最小風險。

最新一期的《原子科學家公報》日前公佈，當前人氣旺盛的電影《奧本海默》（Oppenheimer）導演諾蘭，接受該公報採訪時表示，製作這電影的首因是，只有該公報與其《世界末日時鐘》提醒人類，核武器會造成可怕的局面。

俄烏之戰，今年二月，因西方助烏致俄軍落下風，俄國前總統梅德維傑夫（Medvedev）竟然威脅，俄國若崩潰，將以核彈拉世界陪葬：「我們不需要一個沒有俄羅斯的世界。」反觀冷戰之初，美國研議發展氫彈時，諾貝爾物理獎得主康普頓（Compton）說「若需動用威力巨大的氫彈才能獲勝，我們寧願認輸。」，兩人善惡，形成對照，反映古希哲普達哥拉斯（Protagoras）名言「人是萬物的量尺」。德國哲學家康德（Kant）主張「只有善意是無條件的」；在科技威脅日趨強大時，此言更顯發聾振聵。

英國科學家布羅諾斯基（Bronowski）名著《文明的躍昇》提到人性的善良面，例如，一九四六年，物理學家斯洛坦（Slotin）實驗時，不慎導致臨界連鎖反應，為了保護免身邊的同事，他立即徒手撥開核原料，結果使自己受到大量輻射而亡。

上述均源自「利他」思維，裨益文明，科技隨時橫空出世，但為了民生福祉，社會理當支持與時俱進的監管。

（作者是大學教授）

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