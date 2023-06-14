自由廣場》（林保華專欄）美「主考官」未與郭台銘接觸

從馬英九時代開始，台灣總統參選人都要去美國「應試」，其實就是就兩岸關係、台美關係等重大議題與美國溝通，顯見美國對台灣的影響力。然而今年因為特殊情況，美國的「主考官」到台灣來了。原因是美國還不便讓現職高層到美國去，因此民進黨總統參選人賴清德（現職副總統）難以赴美；而國民黨總統參選人侯友宜幾乎沒有外事經驗，如果去美國，還得有人「陪考」；因此乾脆美國的「主考官」來台灣。這位主考官就是美國在台協會（AIT）主席羅森柏格。這是羅森柏格不到兩個月第二次訪問台灣，除此很難有別的解釋。

這次羅森柏格來訪，在六月六日見了蔡英文總統，再拜訪立法院後，就是與總統參選人見面了。她表示美國不會在明年的台灣大選中選邊站，不論台灣人民選出哪位領袖，美國都將持續與其合作。

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六月七日羅森柏格第一個見了國民黨總統參選人侯友宜，從新北市政府談到平溪放天燈。六月八日與民進黨的總統參選人賴清德在台南市奇美博物館會晤，然後再逛市區「吃果果」。六月九日晚間柯文哲在高雄駁二特區見羅森柏格，會晤黃珊珊、周台竹等，並陪同羅森柏格遊愛河。侯、賴二人都在自己地盤見羅森柏格，柯文哲已卸任台北市長，遂借高雄；羅森柏格盛讚愛河，那是綠營之功，與柯文哲無關。這三場會見，氣氛都很熱絡，應該是沒有人公開提「九二共識」，等於它走入了歷史。

羅森柏格為何第一個見侯友宜？有人挑撥說是因為對賴清德不信任。其實，理由很簡單，除了侯人在北部之外，就是美國重視侯友宜代表國民黨參選；對郭台銘並不承認，所以與郭台銘毫無交集，從郭台銘今年四月訪美，美國政壇將他冷凍，而柯文哲訪美，見到了羅森柏格。這次在國民黨確定人選後，郭台銘還繼續活動，看有沒有機會翻盤，美國卻只認侯友宜，這也是國民黨不同派系需認清的事實。美國與柯文哲交往，也意味著不認「郭柯配」，這是羅森柏格匆匆來台的理由。郭台銘戴了國旗帽投資美國只是虛晃一招，民主、共和兩黨都不再相信他了。

郭台銘自己什麼態度呢？郭台銘人也在南部，記者喜歡問他是否獨立參選，他都沒有回應，但據了解，郭曾經透露，五月卅日在金門跟民眾黨主席柯文哲見面聊天時，當場對柯說「可能我做四年，我就要走了」，但「這四年首先一項工作，就是把兩岸和平宣言給簽了」。問題是「民主不能當飯吃」，他如果當選總統，四年後還有民主選舉嗎？即使還有選舉，如果是郭柯配，柯文哲保證做第二屆總統？柯文哲會相信他嗎？所以郭台銘後來收回「山盟海誓」。何況所謂金門「和平宣言」，郭台銘是什麼人，可以令中共習近平信守承諾不予推翻？郭比老蔣、西藏、香港、英國、美國都厲害？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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