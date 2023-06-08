自由廣場》AI會如何改變教育現場？

◎ 劉長青

隨著科技的進步，工廠自動化及生產的機械化已然成為趨勢，在第一波工業自動化，引進機器之後，便開始有大量的人力被機器所取代，這也促使了第一級與第二級產業的轉型。

以農業為例，現今農業其實已經走向科技化，舉凡自動澆灌、溫濕度控制等，均可由機器代勞，在相當程度上減低人力的付出，但也使得沒有專門技術的農夫收入逐漸降低，必須另謀生活。

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目前人工智慧（AI）數位科技已然滲入了生活，舉凡大數據、ChatGPT、虛擬實境等名詞也開始為人們所熟知，此時我們不禁要問，下一波將被淘汰的工作會是什麼？會是第三級的服務業嗎？如果是服務業，那麼又是哪些產業會先受到影響？是金融服務業的臨櫃業務？還是以知識傳授為主的教育服務業？身為老師，我們又該如何來精進自己？才不會被人工智慧取代。

我們都知道，傳統以背誦為主的學習法已成過去，現在的學生如果需要查詢資料，只需要按幾個鍵就有許多資料會出現，甚至比老師補充的還要完整，在這個情況下，老師的功能其實有一部分已經被取代，且隨著遠距教學風氣的興起，在家自學也成為可能。其實，已有越來越多的學生會選擇在家自學，因此老師必須與時俱進，除了針對自身教學法進行改良，更應該培養學生整合資料、分辨資料真偽的能力，評量方式也應該盡量減少以知識記憶為主的試題，而用較高層次的試題來評鑑學生的分析、綜合等能力。在教學內容部分，老師自行編寫教材的能力應該更予以提升，教科書僅作為教學的參考與輔助，且應該多採取跨領域的整合教學，且教師間應該多做協同以及跨年級的教學，讓學生確實依照能力進行分組教學，且職業試探的階段也應該提早進行，讓學生了解目前科技的應用方式，並增強其學習效能。

但台灣目前有許多學校屬於偏鄉小校，長期以來便面對著社會文化刺激不足的問題，因此在偏鄉服務的教育工作者更應該善用AI科技，例如在教學上不只跨年級，甚至是進行跨校教學，提升學生的群性發展。並且多給學生戶外探索的機會，落實戶外教學的意義以及課程，讓學生的知識來源不再只是教科書或是老師單向的傳授，也唯有如此，教師這個工作才可避免成為下一波被淘汰的人力。

（作者是小學校長）

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