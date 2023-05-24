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自由廣場》從活用語言到雙語政策

2023/05/24 05:30

◎ 林基興

當前雙語政策導致爭議，當避免極端情緒化。

年輕時，我聽到「多學外文就多開幾扇門」，眼睛為之一亮，也深為通曉八國語言的趙元任先生折服。大學時修習日文與德文，在中山科學院服務時，參與法文與俄文班。俄文班同學之一是後來國科會駐俄的科學組黃組長，二○○五年，他提到我國駐俄人員中，大概以他最愉快，因為這共黨極權國家治安不佳，他是因有興趣了解俄國而志願去，其他人大抵是「被派去的」。

有一次，一位美籍工程師來指導研究，團隊中居然以我最敢講英語，就要我當傳譯，當時我心中想到的是「蜀中無大將，廖化作先鋒」。因為這次經驗，我對英文更有自信（心理學家不是說過，信心需要成功經驗的滋潤嗎？）後來更努力自修英文，因為「機會之門是為有準備者而開」。

學了外語還可「曲徑通幽」，例如，外語的名句、笑話、雙關語等，有時很難翻譯。此時，通曉與否就是分辨「搔首迷惘」與「拈花微笑」的時候。學一種外文至少是多開一扇了解異國文化之門，有人招手入覽的怦然心動感。學習外語或做其他事的秘訣，就是第一要「下定決心」，強烈欲望自然會想辦法運用資源、集中意志達成目標、造就進步。培育自信心，不怕錯而敢講與勇於改進。當前網路發達，學習語言資源豐富，可說只要有意即有資源。當然，有老師則可事半功倍。

多年來，英語是國際最通用。國發會希望台灣的人才未來在國際舞台上，不要因為語言的關係，失去發展的機會，更要讓資源不足的孩子也能增加接觸英語環境的機會，就推動雙語教育。這是可貴的動機，下一步則是實踐的方式。

語言是思考、理解與溝通的工具，因此，每人需要精通一種語言（通常是母語），尤其是獲得專業知識時，更顯重要，而且精通一種語言方便成為理解其他語言的基礎。其次才是學習其他語言，諸如教師等專業者需精通，其他則可溝通使用即可。

（作者是大學教授）

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