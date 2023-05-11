自由廣場》開放加拿大全牛齡牛肉進口 應無食安疑慮

◎ 賴秀穗

衛福部公告將開放加拿大全牛齡的牛肉進口，引起消基會及社會的關注。我國在二○○七年六月廿三日開放加拿大三十月齡以下去骨牛肉進口，在二○一四年一月十七日進一步放寬，開放加拿大卅月齡以下帶骨牛肉進口，二○二一年加拿大向我國申請全牛齡的牛肉進口，業經衛福部食品藥物管理署委請牛海綿狀腦病專家諮詢小組，針對加拿大狂牛病的疫情資料審查及派專家前往實地查核牛隻飼養及屠宰衛生等作業，專家審議及實地查核的結果，都合乎我國牛肉進口的檢疫及衛生條件。另外加拿大已經世界動物衛生組織認定為狂牛病風險可忽略的國家，日本已在二○一九年開放加拿大及美國全牛齡的牛肉進口，因此衛福部同意加國的申請，將開放全牛齡的牛肉進口。

牛海綿狀腦病又稱狂牛病，一九八六年在英國出現，感染牛隻呈現神經症狀有如狂牛一般，故稱狂牛病，感染牛的腦部組織出現海綿狀的病變，因此得到牛海綿狀腦病的病名，在一九九四年發現人食用狂牛病的牛肉或內臟組織，會得到類似人類老年人的庫賈氏症（CJD），因此稱它為變異型庫賈氏症（vCJD）。

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狂牛病的發生，是因為在小牛出生後的成長期間，餵飼其他動物，例如羊或其他反芻獸屍體製成的肉骨粉，因而造成感染的疾病。在知道牛飼料中參入動物性的肉骨粉，是傳染狂牛病的主要途徑之後，世界各國嚴格管控牛隻的飼料，禁止牛飼料中攙入動物性組織的肉骨粉。全球狂牛病的病例，以英國為主要的發生地，在一九九○年至一九九六年達到最高峰，每年都有上萬頭的牛隻感染，但經過嚴格禁止牛隻的飼料參入動物性肉骨粉後，狂牛病的病例逐年下降，在二○一○年後全球發生狂牛病的病例，都在個位數以下，到了二○二三年，典型狂牛病幾近絕跡，對人類食用牛肉的安全性，已不再構成威脅。

至於在一九九四年發現人類食用狂牛病的牛肉，會得到變異型的庫賈氏病至今，全世界只有二百卅個人感染，以英國最多一七八人感染，日本雖然有卅六頭牛感染狂牛病，但日本感染變異型庫賈氏病者只有一人，這位患者在一九八○年至一九九六年期間，曾經在英國居住二十四天。同樣地台灣沒有狂牛病，也有一個人的病例，患者曾經定居在英國十年之久，日本及台灣的患者，應該是在英國感染的。

加拿大自從二○○三年出現第一頭狂牛病例，至二○一五年共有十七頭牛感染到典型狂牛病，加拿大也有二個人感染到變異型庫賈氏病，但其中一個人也在英國居住六個月以上。

從典型狂牛病幾近絕跡的疫情，及人類因吃牛肉感染到變異型庫賈氏病的人數來看，開放進口加拿大全牛齡牛肉的進口，應無食安的疑慮。

（作者為台灣大學獸醫專業學院名譽教授）

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