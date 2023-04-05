社論》從中國人的觀點請教馬先生

馬先生返鄉祭祖交流，夾帶政治的認祖歸宗，露骨言論完全不打馬賽克。此時此刻，此情此景，跟他辯論法理已屬沒有意義的浪費唇舌。一如王必勝所形容：「既然是中國人的觀點，我們就尊重他。」既然馬先生自認是中國人，他的所到之處都是黨的樣板戲，大家也不用期待他為台灣發言了。其實，從中國人的觀點來看，馬先生的高論，也未必符合中國的長期利益。

馬先生說，中華民國，中華人民共和國，同一個中國。依聯大二七五八號決議，中華民國被中華人民共和國取代、繼承。馬先生是不是有意無意，把「前後一個」誤解為「同一個」？自以為解決了問題，實際上製造了別的問題。

請繼續往下閱讀...

未來，馬先生是要反攻大陸、「三民主義統一中國」？還是要「統一於中共一黨專政」？馬先生希望促成民主、自由、均富的中國，還是像現狀的一黨專政？中國應該朝歐美方向？還是朝俄羅斯、北韓、伊朗方向？

中國對台脅迫，國際有目共睹，對台動武時間表，二○二五、二○二七傳言紛紛。台海戰爭，對中國利弊禍福難測，至少對經濟前景不利。自認和平使者的馬先生，一旦台海風雲變色，會上戰場並鼓勵大家捍衛中華民國？還是不抵抗順勢完成統一？

中華人民共和國的領土，在馬先生口中屬於中華民國的大陸地區。但此一主張，世界上有哪個國家承認？多數國家不是承認「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」（中華人民共和國憲法序言）嗎？

在終極統一前，馬先生同不同意，推動中華民國加入聯合國，一如當年東西德的模式？馬先生有向北京表達，應讓中華民國參加國際組織與活動，以博取台灣人民的好感嗎？

二戰結束之後，日本成為民主國家，中國則為一黨專政。如今，日本與西方關係緊密，中國卻引起西方圍堵。中日會不會重蹈歷史覆轍？以過去的宿怨看待當今的民主日本，符合中國的長期發展戰略嗎？

追求中國的終極統一，馬先生同不同意，其時機與方式，首應尊重台灣人民的權益並維護其安全與福祉，讓台灣人民有統一不致發生二二八的安全感？

所謂的兩岸交流，中共利用交流進行統戰、顛覆、發展共諜網，引起台灣人民對統一的戒心。馬先生是否認為，北京不應危及台灣的安全與安定，以利台灣心悅誠服融入中國？

北京不承認有所謂的海峽中線，機艦圍台常態化，造成統戰工作白費力氣。馬先生有沒有建議北京，立即停止這種妨礙籠絡人心的軍事冒進行動？

去年裴洛西訪問台灣，最近蔡總統過境美國會晤麥卡錫。也曾經擔任過「這個」，馬先生認為美國眾議院長訪問台灣、蔡總統赴美會晤眾議院長，是踩到北京紅線的不當行為嗎？

中國是十四億人的中國，馬先生同不同意，中國應持續改革開放，實行民主法治、新聞自由、領導任期制，讓十四億人成為中國的主人？

六四遲未平反，公民記者、維權人士、上訪民眾被捕，拒絕新冠疫情溯源調查，以及香港、新疆、西藏的人權狀況，已使中國的國際形象江河日下，馬先生有向北京反映，設法改善中國在全球的惡感嗎？

中國戰狼外交官說：台灣民眾被台獨思想灌輸、毒害了，應該進行再教育，來清除這種分裂主義、分離主義的思想，讓台灣人民再度變成愛國者，再支持統一。香港，現在則是「愛國者治港」，民主派沒有參選資格。馬先生認為，這樣的完全統一，真是中國之福嗎？

現代的軍隊，是為了保護人民、國家，而不是鎮壓人民、控制國家。中國共產黨卻堅持對武裝力量的絕對領導，類似軍閥割據的武力。馬先生願向北京建議，讓解放軍國家化，成為人民的軍隊嗎？

在一黨專政下，仍不乏公共知識份子、異議人士，劉曉波為首的「零八憲章」簽署者大有人在。馬先生故鄉行，有跟這些中國的良心交流嗎？流亡海外者，馬先生願與之交流嗎？

馬先生中國行的聽眾，本來就是中華兒女。他呼應的，也是習語錄：「實現祖國統一是全體中華兒女的共同願望。」儘管如此，他的所思所為，至少要真正有利於中國吧！如果只講中共想聽的話，腦中沒有十四億人之所欲，充其量也就一個「醜陋的中國人」。看待馬先生認祖歸宗，與其批評他說了些什麼，不如想想他沒有說些什麼。他所沒有說的，比他有說的，或許更發人省思。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法