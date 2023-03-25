自由廣場》如果用200億建20000架無人機

◎ 鄧憲哲

近來很多國內外新聞都提到，中共會於二○二七年完成入侵台灣的軍事準備。由於事關台灣的安全及自由民主的未來，是每一個國民都極為關切的發展。

對於台灣國防部及蔡總統提升台灣的防衛能力的決心，例如國艦國造，各種尖端無人機的開發與量產，各式飛彈的產量提升，都是正確的決策，但需要比較長期的計劃與執行。考慮到這一點，我們必須有另外短期應急的做法。我建議利用台幣二百億元，兩年內快速生產二萬架航程二千公里的自殺式無人機。

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參照烏俄戰爭使用伊朗製造的見證者-136自殺式無人機，這種低成本、航程二千公里的無人機，伊朗可以量產，台灣更一定能夠完全自製！只需要善用民間的工業力量，相信可以在二○二七年前完成。

二萬架自殺式無人機可以達到什麼樣的效果？中國地緣廣大，台灣國土小，剛好可以讓我們的自殺無人機發揮最大效益。原因如下：

一、當自殺無人機設定目標於中國各省的重要軍事基地，包括機場、營區、軍方能源設施、行政中心等等，習近平必須投入極大的資源，於各處設置防空飛彈等，中國國土之大反而成為其弱點。無人機成本約一百萬台幣，就是讓中國飛彈擊落，也是勝利！

二、強迫習近平將可利用的有限資源由攻擊轉向防衛，當他可利用的資源及時間縮減，最終將破壞他入侵台灣之準備。

三、航程二千公里自殺無人機，是台灣發包民間合作可以短期內大量生產，有天時地利之便。攻擊才是最好的防禦，舉例來說，如果俄羅斯普廷知道發動戰爭會被烏克蘭攻擊到境內本土目標，造成極大傷害，他就不會輕易發動攻擊。

二百億元對全年國防預算來說實在很少，但最重要是能快速做到二萬架自殺攻擊無人機，破壞共軍二○二七攻台的準備，就有機會效嚇阻中共不敢發動入侵戰爭。有實力、有戰力才能真正和平！

（作者經營地產公司，台南市民）

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