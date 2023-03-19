自由廣場》海淡廠與珍珠串

◎ 張炎銘

拜讀「缺水，更缺水資源戰略」投書，個人認為值得商榷。我們不必學以色列，沙漠國家因氣象條件，選擇海水淡化是無奈選擇，但海淡廠出差錯或是戰爭遭轟炸也有風險。個人於去年四月廿四日於「自由廣場」發表「海水淡化廠的糾結」，不再贅述。

台灣雨量豐沛，只是人口眾多，每人分配水量少，加上豐枯不均，水資源營管困難，但抗旱表現其實相當出色，以今年南部水情，還不必進入「分區供水」紅燈，已非常不容易。

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開源、節流、調度、備援是水資源營管四大原則。開源一定會付出相應代價，因此要多元化並且適應該地。海淡不是台灣最佳方案，但卻是離島必要手段。節流該全方位，生活與工業用水節水有分級水費節制，工業用水還有耗水費徵收，但高達七成的農業用水卻無外部力量監督節水。農業用水更具用水彈性，因此乾旱初起，就會先減量供水，再嚴重就停灌（美化說法是全面節水），而這也是台灣應付乾旱的終極手段，去年底相關單位洞燭機先，否則今年南部旱情將更嚴重。

近幾年經濟部推動「珍珠串計畫」，加強水資源調度、擴大互相支援，以「同島一命」、「取有餘補不足」的觀點，增加區域抗旱韌性的原則是對的，前年也有石門水支援新竹成功案例，而台南、高雄互相支援也成常態。但台灣社會越來越在意資源使用「在地化」，因此要讓石門水庫供水更穩定的「南勢溪引水至石門水庫工程計畫」，因遭到反對而擱置。而若真乾旱嚴重，台灣又是蕞爾小島，彼此支援還不足，那就可能災區擴大，彼此都成難兄難弟了！

（作者曾任水利署組長，著有《閱讀水庫行腳臺灣》）

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