自由廣場》「新興市場教父」啟示錄

◎ 愚工

媒體報導，有「新興市場教父」之稱的著名基金經理人墨比爾斯（Mark Mobius），接受美國福斯財經新聞網訪問時表示，他在中國上海匯豐銀行有個帳戶，卻沒辦法把錢提領出來。中國政府正在限制資金從中國流出，「所以我會非常、非常謹慎地投資中國」！他並說「印度人口有十億，可以做和中國人一樣的事，做同樣的製造業等等」，也表示自己正在巴西布局。

墨比爾斯指出，中國設置了各種障礙，不會明白地說「你不能把錢領出來」，但他們會說「給我們這廿年來，你如何賺到這些錢的所有紀錄……諸如此類的，這太瘋狂了！」

請繼續往下閱讀...

墨比爾斯的煩惱，其實是中國極權官僚體制「特事特辦文化」冰山一角。中國福建官方門戶網站《東南網》去年六月十六日一篇針貶「特事特辦」的文章指出，特事特辦這一治理工具，對中國經濟社會發展起到特殊的貢獻作用，但同時也出現官僚主義、腐敗現象等問題。有的地方國企在手續不全的情況下特事特辦，並且得到市領導的許可，但專案完工後，屬地管理部門又嚴肅查處了這種「未批先建」的做法；有的甚至為迎合領導意圖「違心特辦」。

中國民間順口溜「黑頭不如紅頭，紅頭不如手頭，手頭不如口頭」，意思是說白紙黑字的法律規定的效力，不如組織下發的紅頭文件；紅頭文件的效力不如領導的手諭，手諭的效力不如領導的口頭囑咐。傳神地凸顯中共的所謂「法治」現況。

在中國，中共要你投資時，就甚麼條件都答應你，這階段行話叫「築巢引鳳」，不需要你時，就製造很多沒有法源根據的人為障礙來刁難你，這叫做「關門打狗」。墨比爾斯的銀行存款能否領出，關鍵不在他能提出「這廿年來，如何賺到這些錢的所有紀錄」，而在他擁有甚麼可被中共利用的價值；沒有利用價值，一切免談。這也就是中國「說你行就行，不行也行；說你不行就不行，行也不行」的詭異所在，也是投資中國必有的風險，眾多台商早就心知肚明了！

（作者為台商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法