自由廣場》談土耳其建物雪崩式破碎

◎ 拱祥生

土耳其東南部及敘利亞接壤處大地震，至少造成三萬人死亡，其中最令人震撼畫面是多棟建物如雪崩式倒塌破碎，對於同樣身處地震頻仍地帶的台灣民眾而言，除了伸出援手，我們應有所省思。

土耳其國土主要位在安納托利亞板塊上，東有阿拉伯板塊、南有非洲板塊、北有歐亞板塊，四大板塊邊界互相推擠，在土耳其境內產生東安托利亞和北安托利亞平移活動斷層，本次地震主要發生在東安托利亞活動斷層上，該斷層大震周期約五百年，土耳其自上個世紀至今，較大的災害地震都是在北安托利亞活動斷層上發生，例如一九九九年伊茲密特地震造成一萬七千人死亡。不論如何，活動斷層就是老天爺在大地上的傷疤，也是地質脆弱處，建築物或是重大建設都應該避開。

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土耳其建築抗震條例自一九四○年代開始已經過多次修訂，最新版是二○一九年一月一日生效，再加上設計和施工時程，二○二○年後完工建物才符合最新耐震要求。但和台灣情況類似，適用舊法規建築耐震要求本來就相對不足，加上土耳其政經環境，對於建物是否符合技術法規，又或是有私自興建情況，未經專業人員設計及監督，都會降低建築物抗震性能。

進一步看技術面，一樓軟腳蝦建築是台灣歷次地震最主要崩塌建物類型之一，土耳其地震類似現象也層出不窮，而那些雪崩式中、高樓建築，一開始也是從一樓弱層崩塌，只是和台灣建物破壞模式不同的是，台灣很大比例都如同維冠大樓是軟腳蝦破壞，建築物上部仍維持原有結構倒下，但土耳其是整棟破碎。

根據文獻資料顯示，早期土耳其混凝土強度普遍未達到標準值一半，鋼筋也是低強度及光面鋼筋佔一定比例，低材料強度搭配設計監管相對不足情況，讓整棟大樓韌性嚴重不足，在主震搖晃建物韌性殆盡情況下，產生在餘震或自重條件下，建物從一層破壞產生後，接續發生驚人雪崩式倒塌。

新建物避開先天活動斷層建築，舊建物先加強弱層補強是當務之急，目前我國營建署對於私有建築物耐震補強措施，提供每件最高四百五十萬元補助，並委託國家地震工程研究中心成立「耐震弱層補強專案辦公室」，為社區提供耐震補強諮詢服務，值得民眾一同來關心我們的家。

（作者為台灣省土木技師公會理事）

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