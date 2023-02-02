自由廣場》沒錯，重點在中小微企業商家！

◎ 吳其哲

新任內政部長林右昌，深夜蹲地發文檢討民進黨敗選原因，表示首要任務，將是中、小、微型企業行號的疫後振興問題；這看法深值肯定。

此接地氣之見解與九合一大選前夕，悄悄來台觀選、翌日隨即提出類似看法的日本知名經濟評論家渡邊哲也，不謀而合。著作即將破百冊，前美國總統川普當選後，隨即被邀進日本官邸，分析局勢、也是日本龍頭企業的國際戰略顧問的渡邊表示：鑒於經濟引擎一旦熄火，再啟動將為鉅難，日本採盡全力補助的政策，直到二○二三年一月廿六日為止，補助金核准率高達百分之八十八。甚至有段期間，個人每一失業日，補助失業前平均薪資百分之六十到八十；因疫情營收減少百分之二十，則一次性補助一百萬日幣租金或由國家擔保，銀行無風險致力放款等等，補助項目琳琅滿目，製造服務補助金、事業持續補助金、IT導入補助金、事業繼承接手補助金，以及雇用調整助成金，大學生學費補助、育兒津貼等等，各式各樣補助金傾囊而出。

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這些大開大合的政策，非主張財政平衡者所能提出。當時安倍總理主政，承辦官員表示恐遭惡用。安倍指示：盡全力先救急，惡用者日後再追究。日本反對黨的算法僅二○二○年疫情預算高達七十七兆日幣。但國家存在的意義是確保人民的幸福與生存，而社會安全保障系統一旦失靈，代價更高。

王國財交通部長也提出觀光促進計畫，且獲得新閣揆認同。接下來的問題是如何協助歇業的各種中小微商家，這些商家是台灣特色的泉源。歇業主試算本來約二十坪的小餐館，餐具桌椅都購買二手貨，需一百八十萬台幣方能重啟。試問目前是送餐小哥的歇業主，如果政府政策誘導待租店面降租金，促成房東房客雙贏，提供五年等超低利分期付款，如此每月只要償還三萬。得到的答案是：還得起、薪資也支付得起，希望能馬上重啟店面。鐵門深鎖的街景不再，活力重現，觀光客必然重返。

二○二四年馬上就是一場關乎台灣前途的大考，期待新內閣能快速重啟台灣經濟引擎，重現民間中小微型企業的活力。

（作者為財團法人台北金融研究發展基金會常務董事）

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