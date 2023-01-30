自由廣場》期許新閣有宏觀、長遠視野

◎ 汪志堅

行政院改組終於塵埃落定，確定由陳建仁前副總統擔任行政院長，這應是不分黨派都能接受的閣揆人選，也期許新閣揆能以宏觀視野領導台灣再創新局。

台灣的憲法較傾向於總統制，由總統承擔施政的成敗，並由行政院長承接總統意志執行政務。這樣的憲法設計，讓閣揆與部長不用經營個人選區，不會產生只照顧自己選區的厚此薄比狀況，也少了跑紅白帖的干擾，專心政務與國家發展，比起單純的內閣制，台灣的中央政府體制其實有不少優點。

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但必須了解的是，閣揆、部長與整個施政團隊的施政成效，需由總統概括承受。因此，當施政結果無法被民眾所接受時，適時更換行政團隊，就是總統必須做的決策，因此閣揆也必須能夠承接總統意志，著眼於國家的長期發展，而非只是一味的討好選民。

閣揆帶領執政團隊，所扮演的角色，與民意代表有很大的不同。民意代表會盡量的反應民眾意見，不管這意見是否專業、是否可行。但身為閣揆，決不能沒有宏觀視野，把自己當成「超大型的民意代表」，而是要做出真正福國利民的決策。

舉例來說，有些鄉鎮非常喜歡「普發現金」，但這些可以全民發紅包的鄉鎮，地方的大眾運輸一樣不便，關乎民眾生活的幼托、長照一樣乏善可陳。普發紅包人人叫好，也很難有人反對，畢竟誰要跟自己的錢過不去，但這些鄉鎮長的施政沒有長遠視野，終究只是「短多長空」。

寶貴的預算要花到刀口上，預算可以用於補助生活困難的民眾，或政策性的補助幼兒養育以減緩少子化危機等。全民發現金並不難，但普發現金很容易陷入父子騎驢的窘境，當執政者想發六千元，反對黨就提案一萬元，如果執政者同意發放一萬元，誰能保證反對者不會要求發放兩萬元呢？普發現金與疫情期間發放振興券的做法絕不可相提並論，當時因為疫情嚴重，而需要振興經濟，發放振興券有其合宜性，但無堅實學理基礎的普發現金，實在不是為政長遠之計。

蔡英文總統自就任以來，做了很多改革，這些改革對於台灣的未來發展，都有長遠的影響。公教退撫改革、兵役制度改革等，都是很典型的例子。總統承擔政治責任，但卻願意做出如此艱難的決定，令人佩服。期盼新任閣揆能夠承接總統意志，為台灣的長遠發展而努力，而不是只有自己的或短線的選票考量。也期許新閣揆不要自我設限，只要施政能有成效，贏得大多數選民的認同，明年大選繼續執政應可預期。

（作者為大葉大學管理學院院長）

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