自由廣場》ＢＢ槍也需「紅旗法」管制

◎ 林山姆

日前有新聞媒體揭露二○二一年四月天道盟濟公會八里分會長遭槍殺，以及二○二二年南投草屯康健生技公司四死槍擊案，兩案所使用的改造槍，都已不是從二○二○年六月修法管制的操作槍或模擬槍的改裝而來，而是取材自目前合法可供發射ＢＢ彈的低動能玩具槍。呼籲政府重視此種以合法玩具槍當作改造素材的手段，因為過去「玩具空氣槍無法改造成真槍」觀念已被推翻，所以應加強管制玩具槍產業，避免玩具空氣槍成為新一波改造槍支的主要來源。

事實上，針對少數廠商刻意進口易改造之ＢＢ槍，讓不法之徒易於改造成九釐米火藥槍，甚至提供可快速更換套件的手段，警政署早已提出因應作為，於去年九月五日與經濟部聯合公告，爾後金屬氣動式低動能遊戲槍（俗稱ＢＢ槍）與關鍵零組件如槍管、滑套、槍機與轉輪等，必須於進口前卅日申請許可，以進一步防堵少數居心叵測業者犧牲治安進口牟利的管道。

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近年來，槍枝之管制已成為各國關注之議題，在禁止合法持有槍枝的國家如日本、台灣，紛傳出改造手槍危害治安的案例。即使開放槍枝許可之美國，也因為近來連續爆發多起大規模槍擊案，使得「管制槍枝」的聲浪再度來到高點，各州紛紛通過所謂的「紅旗法」（Red Flag Laws）加強擁槍資格之審查與管制。我國發展玩具槍產業的同時，也仍需以治安防護為優先考量，在材質、數量、關鍵零組件上應要求依法充分申報，使易於改造之玩具槍進不來，同時讓改造槍枝關鍵零件難以取得，且易於被查獲，方能兼顧玩具產業發展以及有效防護治安的目標。

（作者為現職刑警）

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