自由廣場》（鏗鏘集）和平保台，誰保和平？

◎ 王景弘

一九五八年第二次台海危機之後，英國外相羅伊德與艾森豪總統會談，提議在台灣支持一個新政府，並使台灣「中立化」，艾森豪一句話頂回去：問題是誰來維持它的「中立化」？還不是要靠美國！

一針見血，真不愧是打敗希特勒的老將，這句話對「和平保台」的主張也同樣適用。和平需要實力衛護，不是靠喊口號。美國戰後促成聯合國，簽美日安保條約駐軍日本，並以「和平憲法」，約束日本不再重建軍備，都是維護和平的機制。

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聯合國宗旨以和平解決爭端，以集體自衛保障和平現狀。「和平」要帶反侵略，符合公義的原則，而不是霸權分贓，弱肉強食。

一九七○年代美、日、中都承諾反霸權，現在中國尋求霸權，試圖武力打破現狀，造成地區不安，美、日、台都有反對武力改變現狀的共同利益，美國的印太戰略，日本大舉重建軍備，就在嚇阻侵略，維護和平。

美國結合民主國家集體維護印太和平，並取得民主國家的普遍支持。美國願意與各國承擔維護和平的責任，態度明確，也事涉美國的國際信譽及利益。

但中國同路人要分化美台關係，鼓吹「疑美論」，散佈美國不可靠，台灣淪為棋子。那個曾潛在蔣經國身邊的人，更恐嚇「票投民進黨，青年上戰場」。台灣青年還沒被嚇倒，賴清德先被嚇退，聲稱避免國民黨惡意操作，變調「和平保台」。

中國同路人要如何操作，民進黨無從左右，但自己要看透問題，認清和平的敵人。反侵略，以實力衛護和平，是正義之舉；倒戈投降，受人宰制，是當奴隸的和平，台灣人不要國民黨主張的這種和平。

公義的和平需要有衛護的決心，套用艾森豪的話：和平保台，問題是誰來保和平？

（作者為資深新聞工作者）

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