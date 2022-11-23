自由廣場》中國不就是殖民和侵略台灣的外部勢力嗎？

◎ 李筱峰

日前在印尼的「拜習會」中，拜登勸戒習近平勿以武力威脅台灣。習近平則向拜登介紹「過去幾百年來台灣被外部勢力殖民和侵略」的歷史，但是習近平不知道，殖民和侵略台灣的「外部勢力」也包括中國。

荷蘭、西班牙、日本，當然是曾經殖民或侵略台灣的外部勢力，但是中國不是嗎？我們來回顧歷史：

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《三國志》〈吳書〉的「孫權傳」記載：「﹝黃龍﹞二年﹝公元二三○年﹞春正月，…遣將軍衛溫﹑諸葛直將甲士萬人浮海求夷洲及亶洲....，但得夷洲數千人還。」中國學者認為此處「夷洲」是指台灣，那不就是明言中國在三國時代東吳的孫權就曾經出兵來台擄人了？這不是十足的侵略行為嗎？

中國第二次侵略台灣，則是在隋帝國時代。根據《隋書》〈東夷列傳〉記載，隋煬帝派朱寬入海「到流求國﹐言不相通，掠一人而返。明年，帝復令寬慰撫之，流求不從﹐寬取其布甲而還。」時間在公元六○七年，兩年後，隋煬帝又「遣武賁郎將陳稜、朝請大夫張鎮州、率兵自義安（今潮州）浮海擊之，…流求不從，拒逆﹝迎﹞官軍，稜擊走之，進至其都，頻戰皆敗，焚其宮室，虜其男女數千人，載軍實而還，自爾遂絕。」當時隋帝國軍隊入侵的地點，據考證第一次約在鹿港一帶，第二次在大甲溪一帶。國王Harato及其子Damori都被處斬。當年我們平埔族祖先遭遇如此入侵屠殺，不是來自「外部勢力」嗎？

一六八三年清帝國以武力取得台灣，隔年正式納台灣為其領土。之後，儘管滿清不鼓勵其人民移民台灣，但移民入台者絡繹不絕，使原本南島民族的台灣成為一個移墾社會。入台之移民及原始居民，皆受大清律令統轄。因此，殖民地的條件完全具備，屬於「拓殖型殖民地」。學者陳紹馨也指出，清代台灣的漢人社會是「農業殖民」。

至於二戰後的台灣，實行集軍政大權於一體的「行政長官公署」制，與日本時代的總督府性質並無二致。連震東當時就曾提出警告：這種制度將使台灣同胞產生「總督制復活」的錯覺，以為行政長官又以「統治殖民地」的姿態出現。果然，許多台灣人以「新總督府」來戲稱它。上海《僑聲報》也指出：「所有表現都使一般台灣人感到這不過是另一種殖民地制度的代替」。

致於一六六二到一六八四年的鄭氏東寧政權，以及一九四九之後的蔣政權，是不是殖民統治？借用美國學者Ronald Weitzer所謂「Settler State」（張茂桂教授譯為「遷佔者國家」）的理論，是指「由支配原始居民的新移入者所建立的國家」。Ronald Weitzer將一九四九年底撤退來台的蔣政權，列在「遷佔者國家」之列。準此，東寧鄭氏政權也完全符合「遷佔者國家」的定義。遷佔者國家和傳統殖民之不同，在於遷佔者已經自母國分離，但同樣具有殖民統治的性質。

一九九○年代台灣民主化之前，所有統治過台灣的政權都具有殖民統治的性質。今天雖然仍掛著「中華民國」的空名，但已呈「事實獨立」的狀態。現在最想侵略台灣、殖民台灣的「外部勢力」是誰？不就是中國嗎？

（作者是台北教育大學名譽教授）

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