自由廣場》苗栗人談鍾東錦金句

◎ 王大衛

苗栗縣議長鍾東錦參選縣長，挾其豐沛的議員樁腳，看板遍布市區各角落，聲勢、當選機會很高，筆者卻深感憂慮。

回顧鍾東錦在五月十六日大動作召開「向鄉親報告」記者會上，鍾東錦自爆自己的前科與案底，六大金句，真令人嘆為觀止：

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一、拿西瓜刀砍人只是「順便」：鍾東錦對於殺人指控澄清指出，事發那天是一場同學會，兩方人馬打起來，「我就順便在吧台拿起一把西瓜刀劃破肚皮」。試想在一個他所謂的同學會（應是溫馨滿盈的場合）還會衝動操刀的人，可以做苗栗的父母官？

二、臟器外露只是「輕傷」。至於傷勢嚴不嚴重，鍾東錦回應，對方送醫後腸子都能看到，縫了十幾針，「好在是輕傷」。把人殺到肚臟外漏叫「輕傷」，這樣的人可以做苗栗的父母官？

三、懸賞十萬。鍾東錦當場宣示，「只要有人能拿出我殺死人，還是有強姦的證據，我就發送十萬塊的檢舉獎金！」殺人只要沒殺死人，通姦而不是強姦，道德底線如此低落，可以做苗栗的父母官？

四、鍾東錦又說，自己雖曾年少輕狂，為了朋友走錯了路，但絕不是謠傳的黑道。作奸犯科推是為了朋友，不深刻反省，可以做苗栗的父母官？

五、不知道對方已婚，才被告妨害家庭。強姦的部分，鍾東錦表示，他在二十幾歲時，在不知對方已婚的情況下，曾交往一名女友，後來遭對方先生提告「妨害家庭」。這女友是牌桌上的朋友，鍾東錦年輕時不務正業，見人妻人美，伺機就上，可以做苗栗的父母官？

六、鍾東錦坦言曾經被移送管訓，又說那時候的管訓，就是警總以涉嫌叛亂的名義，把你抓去，關了一年多，這就叫做管訓。進出管訓多次，可見稟性惡劣，可以做苗栗的父母官？

我是苗栗縣民，小學畢業拿縣長獎，那時的縣長都是德高望重的地方人士，各位苗栗鄉親，如果縣長變成西瓜刀議長鍾東錦，有何光榮感？特別是那些為鍾議長站台的女士，可曾想過「鍾東錦可以是孩子的典範嗎？適合作苗栗的父母官？」

（作者現任科技公司主管、苗栗居民）

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