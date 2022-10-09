自由廣場》評李喜明的「狹義不對稱作戰」

◎ 諸葛風雲

前參謀總長李喜明上將，日前接受自由電子報專訪時再次強調「本小效高」的「整體防衛構想」，屬於「狹義不對稱作戰」，與美國所支持的「廣義不對稱作戰」並不相同，部分論點值得探討：

一、戰略性與戰術性武器錯比：李常論述五百億潛艦與微型快艇間的抉擇。潛艦為戰略武器，為最早的不對稱武力，具有強大嚇阻力，因為中國傾全力阻撓台灣對外採購，所以我們不得不計代價研製潛艦。而微型快艇屬於戰術武器，受功能、海象、維護人力等限制，戰略價值不能與潛艦相提並論。二次大戰的大西洋及英阿福克蘭群島戰爭，弱小海軍的一方都是用潛艦牽制對手大量的艦隊，九五、九六年飛彈危機時，解放軍的潛艦出海，造成美國第七艦隊後撤；還有台灣的潛艦出海，也使中國軍艦改變部署位置；日本於二○一八年十二月修正防衛大綱潛艦規模為二十二艘的目標，另澳洲、新加坡、印尼、菲律賓也都投入大量資源於潛艦，顯示其重要性。

請繼續往下閱讀...

二、微型突擊艇的迷思：雖無人化是未來發展方向之一，但微型快艇與現有光六飛彈快艇任務重疊，應可思考將光六快艇改為無人快艇，才不會重複投資。

三、無人機的侷限：因為有訊號延遲的問題，所以無法以無人機攔截入侵領空的不明機來處理灰色地帶衝突，一直是其論述的盲點。以阿貝卡山谷之役也證明防空飛彈無法取代戰機，F-16是目前公認效益最高的戰機，烏克蘭已多次向美國申購可以印證。

四、烏俄戰事的解讀：目前烏軍正進行反攻，所仰賴的正是陸軍的戰車擔任矛頭及海馬斯火箭、各型火砲的遠距打擊，加上烏國空軍的掩護，造就目前俄軍的潰敗，這都不是標槍等單兵攜行武器可以取代的。況且烏俄兩國是陸上鄰國，與台海情況完全不同。

以色列、新加坡都是小國寡民，是不對稱作戰的奉行者，卻配備大量F-15、F-16、F-35戰機，海軍都有大量新銳艦艇及潛艦，以色列有自研的梅卡瓦(Merkava)戰車、新加坡有德製豹二戰車；所以各國目前都是以傳統作戰為主，不對稱作戰為輔。李前總長曾言：傳統與不對稱應為6:4的分配，其著書是值得肯定，但請大家別忘了馬政府八年所耽誤的國防建設，台灣現在需要加緊趕上進度。

（作者為大學助理教授、軍事部落客；完整論述請見https://reurl.cc/xQr6XZ）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法