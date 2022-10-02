自由廣場》赤崁樓是什麼？

◎ 陳煥章

臺南舊市區的精華地帶有一座著名的「古蹟」，赤崁樓，在名份上，它是歷史意義崇高的一級古蹟，事實上，是一座充滿誤導的歷史教育的負面教材。

赤崁樓是荷蘭人建造的兩座主要城堡之一，原名普羅民遮城，與安平古堡（熱蘭遮城）並為臺南最重要的古蹟，也是臺灣數一數二的古蹟。但是站在赤崁樓前，迎面的是一座重檐歇山式的中國傳統建築，是供奉海神的官廟。海神廟前方，是九座清乾隆御龜碑。海神廟後方，是另一座紅瓦飛檐的建築，文昌閣，乃士人學子追求功名的祈求之所。文昌閣之前，是蓬壺書院，緊鄰著書院，是觀音大士殿。除了角落裡的少數殘蹟，整個赤崁樓聞不到四百年的歷史感，看不到紅毛番（荷蘭人）的影子。

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臺南市政府最近有一項宏偉的文化活動，預定在2024年熱烈慶祝臺南建城四百周年，拋出了主視覺與主題曲。主視覺是熱蘭遮城和西拉雅十字繡，這樣的主視覺當然是重點，但是赤崁樓是什麼？赤崁樓有靈，應當非常尷尬，不知頭要往那裡放，臉要往那裡擺。

在荷蘭人遺留的兩座一級古蹟之中，論年代與規模，赤崁樓不如安平古堡，但是論地點與能見度，則赤崁樓遠遠勝過安平古堡。赤崁樓矗立在舊城區的核心，非常顯眼，非常吸睛，然則它是嚴重的歷史扭曲和文化汅染。

赤崁樓遭受的嚴重破壞，天下少見。澎湖也有荷蘭人遺留的古堡，在風櫃，放眼看去都是荷蘭人的城牆和防守工事。臺北淡水也有西班牙、荷蘭、英國人先後相承的紅毛城，保存得完整而牢固。印尼雅加達有荷蘭人的巴達维亞城，原跡尚存，馬來西亞的麻六甲有葡萄牙和荷蘭人遺留的城堡，保留了原汁原味。

赤崁樓是什麼？資深的臺南市民，看久了，麻痺了，以怪異為自然，以異常為正常。對於外來的參訪者，卻是看不懂，不知所云。對於新生代，它是混淆，是誤導，是歷史教育的反面教材。

面對許多人歡欣鼓舞迎接四百周年慶的時候，赤崁樓被扭曲的靈魂一定期望市政府的工作團隊前來一次，憑弔所謂「赤崁夕照」：

康熙60年，朱一貴反清，進入府城，將赤嵌樓正門鑄有荷文的鐵鑄門額拆除，以鑄造兵器。

雍正（或同治）年間，赤崁地方人士在赤崁樓遺址建造觀音大士殿，以鎮

壓紅毛邪氣。

光緒元年，沈葆楨以海神有功於琉球事件，在赤崁樓遺址營建海神廟。

光緒10年，臺灣知縣沈受謙奉劉巡撫令，拆除荷蘭人所建城堡，以杜法軍出兵口實。赤崁樓與觀音大士殿受到波及。

光緒12年，臺灣知縣沈受謙在赤崁樓殘城蓋五子祠與文昌閣，在赤崁樓北

方建造蓬壺書院。

光緒13年，前因荷蘭城堡拆除與文昌閣營建而拆除的大士殿，再予興建。

日季明治28年，改赤崁樓為衛戍醫院。

大正7年，改赤崁樓為日語學校臺南分校。

昭和17年，日本官方拆除觀音大士殿。

民國50年，九座乾隆贔屭碑移置赤崁樓前。

民國63年，赤崁樓觀音大士殿重建落成。

於是，赤崁樓成為不古不洋，不知所云的怪相。

就文化層面而言，赤崁樓傷殘之重，可能只有阿富汗塔利班破壞巴米揚之事可以比擬。願市政府靜而思之，真誠地反省，切實地檢討。七年之病需三年之艾，赤崁樓病痛數百年，可能需要醫療團隊長期疹斷治療。現在是一個時機，也是一份責任，建議市政府花一年的時間，衡量看看，確認是不是需要拯救，或者不必。如果需要拯救，那麼應該在2024年之前提出拯救方案，並且在2024年邁出拯救的第一步。若能如此，應當是市政府倡議四百年建城紀念活動的最有意義最有智慧的壯舉。

（作者為退休教授，臺南市民）

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