自由廣場》台南州會vs.臺中州廳

◎ 沈慶華

塵封近五十三年的台南州會，經市府整建後，已於九月十八日重現當年風采。

見證台南百年光景的台南州會，褪去原議政廳舍的身分，修復後轉身成為走入市民生活的圖書館及二二八紀念館，並再現當年日式建築素雅端莊的風格，還原府城舊城區的城市榮景。內部裝潢保留了木造結構的貓道設計，外部則保留了「牛眼窗」的圓形窗戶，維持良好的採光效果。透過整修，除了還原設計巧思，還擴充場館的使用功能，讓市民可以重新連結文化與歷史，並串接週邊日治時期建築，包含林百貨、原日本勸業銀行（現土地銀行）、原台南合同廳舍（消防局）、原台南測候所（氣象局）、原台南州廳（台文館）及台南警察署（南美館一館）等，成為吸引力十足的日治時期建築群，為台南觀光磁力大大加分。

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然而，同期在中台灣進行修復整建的臺中州廳，卻是完全不同的命運。

臺中州廳原預計在修復完竣後，升級為專展台灣前輩藝術家作品的「國美館州廳園區」，為美術界寄望已久的台灣近代美術館種下希望。但因台中政黨輪替，盧市府自認不願當國美館「細漢仔」，將原先可以豐富藝文生態的計畫全盤推翻。這使得州廳修復的目的不明，也無法承接發展藝文的使命。諸多臺中在地文史團體及文史工作者挺身，指市府的作法將葬送了州廳的大好前程。

以城市治理的角度而言，古蹟的翻修從來就不能僅止於建物的修復與重現，該如何嫁接歷史背景與建築用途，讓歷史能夠走入常民的生活，又不讓故事失焦、走味，考驗著主政者文化治理的思維。

台南與台中，共同經歷日治時期的繁華榮景，如今，兩座城市卻有著完全不同的城市氛圍。作為文化古都的府城，即便只是漫步在街廓，都如同經歷台灣自戰前至今的發展，而台中卻彷彿失了根，僅留下冰冷的歷史建築遺址。台南人，真是何其有幸！

（作者為台中市民，任職公共服務業）

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