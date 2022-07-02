自由廣場》人工流產並非宗教議題 而是女人的需求和選擇

◎ 陳書芳

美國聯邦最高法院日前推翻一九七三年羅訴韋德案判決，憲法不再保障女性人工流產權，交由各州政府決定。此一判決在全世界引發震撼，就連台灣也不例外。

這是自由的勝利？許多言論認為，州政府能夠決定人工流產政策，這是自由的勝利。如是說法實在讓女人無法承受。允許人工流產的州，女人可以選擇不人工流產，但在禁止人工流產的州，並沒有選擇的自由，兩者並非對等的選項。

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在部分州限制、部分州允許的情況下，有經濟能力者可以選擇到別的州或別的國家進行人工流產，經濟弱勢等不利處境者將面對更困難的情況，這樣的法律對不同背景者有著不成比例的影響，加劇性別與貧富的不平等。

美國與全球趨勢背道而馳：無法獲得安全的人工流產是孕產婦死亡和殘疾的主要原因之一，全世界每年約有四萬七千名婦女死於不安全流產，估計有五百萬人發生嚴重併發症住院治療，例如出血或感染。

在過去廿八年中，三十多個國家鬆綁了人工流產規定，僅有尼加拉瓜、波蘭、薩爾瓦多與美國推動了更嚴厲的限制。即使在信仰天主教為主的拉丁美洲，推動人工流產鬆綁的行動也取得重大進展，如阿根廷、哥倫比亞等國。因為限制並不會讓需求消失，而是讓女性陷入更危險的處境。

國際婦產科聯合會於前日發表一份來自全球一百多個醫療保健組織共同簽署的聯合聲明，除了譴責美國最高法院的判決，更呼籲各國政府應捍衛女性獲得安全、有品質人工流產的機會，因為對生殖自由的攻擊將阻礙性別平等的進展。限制性法律不會減少對人工流產的需求，相反地，將營造恐懼、污名和獲罪的環境，讓女性處於危險境地。

信仰應是要求自己，而非強要他人貫徹：反人工流產人士拿著誇大、毫無根據的「每年被消失嬰兒數」來恐嚇社會，隨意指控年輕人將人工流產當作避孕，近年更以人工流產是「少子化」原因之一來情緒勒索。即使人工流產合法，女性也並非能「恣意」進行，醫療現場仍有醫師把關，國家也有相關規定。這種對女性的隨意控訴與傷害，令人遺憾。

避免人工流產最該思考的是如何降低非預期懷孕，完整正確的性教育為一大重點。然而，諷刺的是，反對性教育的也是宗教保守人士，在這樣荒謬邏輯的訴求下，女人成為犧牲品。

（作者為台灣女人連線秘書長）

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