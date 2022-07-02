自由廣場》談「嬰靈」與優生保健法

◎ 林基興

六月廿四日，美國最高法院推翻一九七三年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade，保障墮胎權）。近日，美國已有更嚴法，例如，德州「心跳法」禁止婦女懷胎六週後墮胎，奧克拉荷馬州則受精後即禁止墮胎。細究可知，爭議在於懷孕後的哪個時間點為生命與非生命之切分點？羅案是受精後三個月。但具母體外存活力（viability）約廿四週。

其實，當前更要緊的是幫助我國婦女。台灣一九八五年《優生保健法》施行後，開始出現所謂「超渡嬰靈」，操控婦女罪惡感。例如，該年苗栗造橋龍湖宮開始「嬰靈供養」商業模式，宣稱墮胎是殺業，若不供養嬰靈，就會纏著母體，須請寺廟超渡；諸如身體不適、工作不順、財運不佳、感情生變等，均因「嬰靈」報復。這種商業模式，導致曾墮胎的女性，易存恐懼或愧疚心，給歛財有術者抓到把柄。根據中華護生協會截至二○一六年底，共登記一千五百四十一萬四千八百廿一個嬰靈牌位。

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宗教界要求保護胎兒，因其信仰生命來自神的賦予。但護生觀念與時俱進嗎？英國人類學家泰勒（Edward Tylor）認為靈魂概念是宗教的核心。卅五億年前，地球上開始出現生物共同遠祖，則誰有靈魂？猩猩、野草、病毒？使用功能性磁振造影，腦退化疾病與導致個性改變的腦傷顯示，情緒的本質是生物化學，記憶行為情緒等均受物質腦的控制，則還需靈魂假說？靈魂只是古人的假想，嬰靈供養則為近代宗教斂財術。婦女需自重自保，勿活在錯誤認知陰影下。

其他故意折騰婦女的範例：一九八四年，反墮胎影片《無聲的尖叫》（Silent Scream）渲染墮胎嬰兒悲情，但實情是導演故意在引入手術時加速拍攝，乍看如胚胎驚慌地跳以躲避墮胎儀器；又將胚胎吞羊水的生理反應描繪成張嘴無聲尖叫。

價值觀各有優缺而無完美。我國婦女自古即遭受欺負，至今怎可尚無身體自主權？已過時而待修的《優生保健法》，宗教界聲音已表達，就放手讓婦女界決定吧！

（作者為大學教授，科學月刊前理事長兼總編輯）

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