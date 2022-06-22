自由廣場》﹙鏗鏘集﹚流亡、殖民、中國、黨亂

◎ 李敏勇

後蔣介石時代，蔣經國仍掌控黨國形勢。後蔣經國時代的中國國民黨，李登輝在權力的動盪中，也算穩定了形勢，但兩件事反映了事况：一是一九九０年代初期，台北市長重新開放民選，趙少康脫黨，以中國新黨挑戰黨提名人黃大洲，導致民進黨陳水扁在三角競逐中脫穎而出；另一是二０００年，宋楚瑜不服中國民黨提名人選連戰，也使得民進黨陳水扁翻轉了中國國民黨政權。中國國民黨在台灣以黨國化壟控的政治形勢，其實並非只是從黨外到民進黨的革命性建制，而是中國國民黨自我瓦解造成。

李登輝嘗試經由中國國民黨台灣化，維繫中國國民黨政權，這或許是他與蔣經國的默契，或來自他政權和平過渡的保守想法。對反對黨有所期待和接納，對民主制有認知的他，似乎高估了連戰，低估了蔣後蠢蠢欲動、不願殖民性特殊權力弱化的一些中國國民黨「外省」精英們。中國新黨黨人習慣了都會台北的思維，難以跨越格局；宋楚瑜則挾地方滲透經驗，幾乎顛覆中國國民黨，但他再屈居連戰副手，連戰連敗，光環不再。

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後李登輝時代，經陳水扁八年執政；繼之，馬英九以愛台灣騙術始、賣台灣露馬腳終，台灣人真心換虛情。後來，韓國瑜再展魔靈，先是貨出去、錢進來，迷惑高雄市民見錢眼開，在有非份之想、不知人家只想用了就丟的王金平牽引下，取高雄市長位置，隨即權力胃口大開，直攻總統大位，落選並被迫被夢醒的巿民罷免，兩頭皆空。馬虛矯、韓粗鄙，風格不同，本質一樣。後蔣時代，反共愛國變了樣。後李登輝時代，心在亡其黨國的彼方，反映流亡、殖民、中國的心性│一│台灣政治亂象，原因在此。

台灣，對心在彼岸的中國國民黨一些黨棍、政客而言，只是剩餘價值，但對心在台灣，有建構新國家之夢的人們，是命運共同體。生活在台灣的人們本來可以共同創造新國家的傳奇、一個美麗島的新故事。一些華人在移民前英國殖民地，建立新加坡國，李顯龍說他們不是華僑而是華人。不知許多移民、宣誓效忠其他國家的華人，仍習慣自己為華僑，有何感想？中華帝國心態，即使民國化、人民共和國化，仍習慣壟控境內異民族，對香港的惡行，暴露對割譲地回歸的懲罰，國大而不善、國強而不美，距文明國家遠矣！

後蔣經國時代，李登輝勉強穩定了政局，但中國國民黨終未台灣化，偽中國的惡靈迷漫。後李登輝時代，偽中國的惡靈亂舞，政治現象黨亂多。學人汪浩《意外的國父》說，因兩蔣迫害「外省人」雷震⋯「台灣人」彭明敏⋯，並未「土斷」中華民國，徒留虛名。流亡、殖民、中國、黨亂，禍害也因此造成！紀念意義不能形成，咎由自取！去章改蔣，以為繼承資產，難免繼承了負債！

（作者是詩人）

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