自由廣場》（林保華專欄）拜習會後台灣地位愈加清晰

台北時間十一月十四日舉行的拜習會，雖然會後中美各說各話，但是從行動來看，顯然中國居於下風。這單從一點就可以看出：如果中國大有斬獲，其宣傳機器必然連開三天加油添醋到家喻戶曉，但中國趕緊在十六日公佈十九屆六中全會通過的第三個歷史問題決議。

這個決議在十一日閉幕那天通過，那天發表公報，也就是會議精神，包括決議精神。決議全文既然已經拖了幾天沒發，再拖幾天也無傷大雅，然而偏偏在拜習會後立即發佈，不讓人好好消化作為中國外交重點的拜習會精神，顯然是要人們轉移焦點，不要再去關切拜習會的習近平敗仗。

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反之，美國卻是步步進逼，讓習近平難以招架。拜登在不經意中說台灣是獨立的，然後又說，民主制度下的台灣應該做出自己的決定；也就是認同台灣自決。接著表示考慮制裁北京冬奧；美國即將舉辦的民主峰會，邀請了台灣，沒有邀請中國。期間，美台頻繁舉行經濟會談，美國國會議員在拜習會前後訪問台灣，其中共和黨眾議員梅絲在推特上直稱「台灣共和國」，事後接受CNN訪問也直言是刻意的。

為何美國政府與國會如此相挺台灣，最主要是取決於美國民意。美國皮優研究中心今年春天做的民調，美國人對中國的厭惡程度超過台灣。尼克森訪問中國半個世紀以來，中國表現的是忘恩負義，按照前總統川普的說法，是偷走美國人的未來。但是至今中國還振振有詞，把這些偷盜行徑合情合理合法化，要拜登政府吞下去。拜登的民調已經跌至四成以下，如果再對中國讓步，他的黨內也不會答應。正在美國舉行的世界桌球賽，中國大玩「乒乓外交」五十週年統戰把戲，美國觀眾則對中國隊大喊「黃色香蕉」，華語媒體又煽動是歧視亞裔，其實是歧視中共，如同香港人對中國隊喝倒彩；彭帥到美國，肯定不會這樣。

這是國際趨勢。立陶宛對台灣的支持已經發酵，波羅的海三國的議會代表團訪問台灣，而歐盟與北約負責人則同時訪問波海兩國，針對中國及其盟友俄羅斯，而北約是一個軍事組織！德國、法國、澳洲都在國策中提及台灣。中國越打壓，這些國家的反彈越大，習近平只敢對立陶宛外交降級，對西方大國不敢，已顯其紙老虎本質。台灣的外交空間像滾雪球那樣擴大，台灣須積極而又謹慎的應對台灣主權愈來愈清晰的新局，也要警覺美國與台灣國內親共勢力的破壞。

中國面對窘境，只能欺凌台灣。十一月份中共軍機已連續滿卅天日日騷擾台灣，美軍的反制行動也升級，包括增加駐台軍隊。繃緊的軍情容易擦槍走火。我一向認為早打比晚打好，對美國、台灣與全世界都有利，而所有責任都由習共承擔，因為他們一直在不擇手段的挑釁。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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