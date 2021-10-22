自由廣場》顏家、3Q比一比

◎ 陳俊光

顏家父子相繼壟斷台中當地區域立委席次近二十年，是推動刪Ｑ的主力，也是最可能因此得利、重獲席次的家族。考慮是否支持罷免，當然是要考慮後果。

陳柏惟與顏家的不同，是本質上的不同。一邊是被造謠或年少往事，一邊是當立委還花兩千萬稅金喝花酒（還企圖修法除罪）的巨鱷。一是抗中保台守護民主的急先鋒，一是配合中國侵略野心的在地協力者。一是立法院出席率百分百、努力爭取在地產業發展與教育資源的優秀委員，一是出席率與質詢數都很低、卻坐視黑道擄人勒贖的不及格委員。這是善與惡、民主與獨裁的對比。

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筆者自知台灣基進不完美，黨員各有缺點，但我們不曾背叛台灣，黨員有重大過失也都被嚴厲處分。絕不像無恥發動刪Ｑ的國民黨：過去屠殺台灣人民、打壓台灣民主；近年也屢與中國獨裁者唱和、還讓涉及殺警案的政客擔任地方黨部主委。

網友說：陳柏惟當選立委，代表沒有資源的年輕人，只要願意努力，就有機會得到支持而嶄露頭角。筆者要補充：如果陳柏惟被罷免下台，就代表：即使年輕人努力取得實現理想的機會，只要得罪前科累累的家族派系，努力的成果都可能被剝奪。有人希望自家子弟被這樣對待嗎？

懇請台中鄉親不要為了人情或賭金亂投票，因為：刪Ｑ會讓台灣更容易被中國併吞、會讓惡質派系繼續霸占政治權力，也會因此葬送孩子的未來。

（作者為醫師，台灣基進中評委）

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