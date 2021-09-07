社論》歐洲發現台灣新價值

來自波蘭的四十萬劑疫苗，週日送達。這是繼立陶宛、捷克、斯洛伐克之後，捐助我國疫苗的又一歐洲國家。對於接種率仍待提升的台灣，與先前日本、美國慨然以疫苗相贈，無論數量多寡，都彰顯這些友邦的情義，患難見真情，讓國際間良善力量持續循環，台灣人民對此深深感激。

疫苗相贈之外，立陶宛將與我國互設代表處，且在首都維爾紐斯（Vilnius）以「台灣代表處」為名，引來中國強烈不滿，不僅召回雙方大使表達抗議，還進行一連串外交報復，文化、藝術交流、鐵路貨運都在其中。對於北京的脅迫，立陶宛不為所動，也獲得歐盟普遍贊同，歐盟各國駐中國大使三日集體與立陶宛大使米凱維切涅會晤合照，以示團結與支持。同時，六十多位來自二十國的歐洲議會議員三日發表聲明，聲援立陶宛，強調歐盟成員國有權按自己認為合適的方式與台灣開展經濟、文化和外交關係。

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對中國而言，來自歐洲的挫敗不只立陶宛這一樁。歐洲議會外交委員會一日以壓倒性票數通過《台灣─歐盟政治關係暨合作》報告，以強化雙邊關係、展開投資協定（BIA）評估、關注台灣海峽情勢、把「歐洲經貿辦事處」正名為「歐盟駐台灣辦事處」，且敦促歐盟維護台海和平及鞏固台灣民主，將台灣納入歐盟「印太合作戰略」，支持並樂見立陶宛成立以台灣為名的代表處。中國對此，暴跳如雷，除了指歐盟應認錯，還發函要歐洲議會議員撤回對台灣報告的支持。另外，今年三月，歐盟與中國曾為新疆人權問題相互制裁。

中國在歐洲的挫敗，其來有自；立陶宛的例子，顯示越來越多歐盟國家看穿中國對歐政策的真面目，也反映歐洲發現台灣的新價值。

中國的歐洲政策，挾其經濟崛起，多年來以經貿投資獲取影響力，並分裂歐盟及歐美關係。整體來說，歐洲國家一如美國，曾期待以投資中國助其經濟崛起，創造市場，並改變為負責任的大國。不過，幻想破滅，崛起的中國排斥外資企業，市場開放不對等，承諾都是騙人的；加上對內鎮壓異己、在新疆、香港的專橫，對外於周邊東海、台海、南海等興風作浪，歐美養虎為患，養出不遵守國際規則的競爭者。美國川普總統率先發難，拜登繼之，歐盟覺醒較晚，但也屬現在進行式。

中國對待歐洲，基本上分而治之。英、法、德都曾大做經濟中國夢，落入中國經貿迷幻彀中，如今逐漸夢醒。以德國為例，在梅克爾十六年總理任內，與中國在政治上越走越近，兩國提升為「全面戰略夥伴關係」，且在其歐盟理事會輪值主席國任內，去年十二月締結「歐中投資保護協議」。然而，隨著德國本月底大選將屆，後梅克爾時期的中國政策改弦更張已不可免。最新民調顯示五十八％德國人認為，即使經濟利益受損，也應對中國採取強硬立場；十七％強調，只要經貿不受影響就應採更強硬中國政策；僅十九％原則上反對強硬對中政策。同時，「歐中投資保護協議」批准程序今年五月已遭歐洲議會凍結。

中國對付其他歐洲國家，主要有中東歐的「17＋1」，加上「一帶一路」。「17＋1」是中國推動「一帶一路」的平台，二○一二年成立，但今年二月年度領導人峰會有六國沒參加，讓北京臉上無光。十七國的「中國熱」退潮，主要是「一帶一路」基礎工程多為中國工人承建受益，地主國卻背負債務，且其招標常違反歐盟規範。從而，對中國挾國家資本主義經由經貿投資擴大影響力，歐洲已以「腐蝕性資本」視之，出現抵制呼聲。更讓中國惱火的，立陶宛今年不但退出「17＋1」，還倡議以「27＋1」，即歐盟全體團結展現實力與中國交往，免遭中國分化。

歐盟各國利益和立場未必一致，但在美中對抗的大局中，野心、蠻橫手腳被看破的中國，在歐洲正遇更多挫敗。誠然，中國仍有匈牙利、塞爾維亞等伙伴，但從立陶宛的挺身對抗，並獲廣大聲援，顯示在中國政策的義利之辨，「腐蝕性資本」並非無往不利。即使德國工商界，在養大了中國這一常以低價取勝的強大競爭者之後，也響起了中國開放市場，遵守國際規則，不得逾越人權紅線的要求。

相形之下，台灣的自由民主，在全球科技產業供應鏈的關鍵地位，讓更多民主國家於疫情肆虐與中國蠻橫崛起的過程中，發現了台灣的新價值。這既顯現於包括G7等對台灣安全的關注、立陶宛等的千里送暖，也反映於歐美日對中國政策的調整。在對抗中國併吞之路，台灣自助人助，自強堅挺，別無他途。

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