自由廣場》蘇院長這一題怎麼答？

◎ 許振宏

行政院蘇院長日前至竹北視察國小新建工程，當場問官員和廠商，學校種什麼樹好？當場考倒眾人。

其實答案就在我們周遭環境的樹木中，長得高大的，樹形優美的，提供寬廣遮蔭的，颱風不會倒的。在市區鄉間不難觀察到具有這些條件的樹種，台東市綠色隧道是近百年樹齡的茄苳樹，延平鄉武陵綠色隧道是約八十年樹齡的樟樹，還有台北市辛亥路二段分隔島上之楓香、敦化南路之樟樹等，均型塑優美林蔭大道，少有被強颱吹倒情事。

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目前我們知道，黑板樹、菩提樹、榕樹等樹種材質脆弱或根系較淺，遇颱風容易折斷或傾倒，不宜種植，這也是歷經多次颱風的經驗。

筆者於民國九十八至一○○年間，在台東大學校園規劃種植三千多棵喬木，向林務局台東林區管理處申請免費提供苗木種植，至今已成林成蔭，期間歷經包括尼伯特強颱侵襲。根據筆者觀察統計，國內最適合推廣種植於校園、公園或行道樹的樹種是楓香、樟樹、苦楝樹、光臘樹、茄苳、欖仁樹、黃連木、台灣欒樹、水黃皮等原生樹種。

但有時主事者希望不同季節都有會開很漂亮花朵的樹種，型塑季節氛圍。近來阿勃勒、風鈴木、花旗木等越種越多，但均為外來種，未開花時的樹形也不怎麼優美。

一○四年八月蘇迪勒颱風來襲，高雄市行道樹折斷倒塌一．三萬多棵，台北市亦有一萬多棵受損，造成生態與經濟極大損失。如今補植的樹種應已漸長大或有一層樓高，高雄市政府或台北市政府若能對補植樹種生長情形進行觀察記錄，可提供未來校園、公園、行道樹樹種選擇參考。

另外，種植樹木如能以苗木（胸徑約一公分）種植，會較十五公分以上樹徑樹木移植更佳。前者從小就地成長，根系發展較好，根深蒂固，樹冠發展亦較好，樹形更優與更耐颱風，而兩者成樹時間差異不大。

（作者為台東大學通識教育中心副研究員、美國傅爾布萊特訪問學者）

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