自由廣場》刷牙可能使武肺病毒擴散

◎ 韓良俊

每餐飯後都記得要刷牙、漱口，這是我們日常生活上良好、重要的衛生習慣，但在這武漢肺炎肆虐全球的非常時期，連這一衛生習慣一不小心，也可能是造成武肺病毒擴散的危險動作。

NHK晨間昨天節目「朝市」特別報導，日本順天堂大學一位教授利用一種特殊照相機研究的結果，竟然發現以一般的方法刷牙特別是刷上、下前牙時，刷牙者的口腔附近除了有明顯的飛沫噴出外，還會形成極細的所謂「氣溶膠（aerosol）」，並且會在空中存留相當久，不亞於不戴口罩開口大聲講話；加上刷牙後的漱口吐水時，也會污染附近的空間及自來水水龍頭，因此如果不幸刷牙者是武漢肺炎無症狀感染者或確診者，而且是在公共場所刷牙的話，有可能經由這本來是「良好的」衛生習慣，他反而成為武肺傳播者。

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解決之道日本口腔衛生學會建議，刷牙特別在刷上、下前牙時，還要以另一手掩住口腔，而在漱口時，也須注意：一、每一次口含少量的水，二、頭盡量俯低在洗手盆邊緣（避免吐在中央處）輕輕吐出。經由這樣的注意，特殊攝影也證明，刷牙者造成的飛沫及氣溶膠，大部分皆可消減，如此則可大大降低讓別人遭到感染的風險。這一訊息，值得我國關心武漢肺炎的專家及民眾加以留意、採行。

（作者為台大名譽教授、口腔顎面外科醫師）

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