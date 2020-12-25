社論》正名「台灣代表處」 美國熱台灣冷？

七十八位美國眾議員上週籲請川普政府，將我駐美代表處名稱從「台北經濟文化代表處（TECRO）」，更名為「台灣代表處（TRO）」。（資料照）

七十八位美國眾議員上週籲請川普政府，將我駐美代表處名稱從「台北經濟文化代表處（TECRO）」，更名為「台灣代表處（TRO）」，外交部政次曾厚仁本週在立法院答詢時，表示此案「進行中」。這原本是台美關係正常化的指標，但外交部之後卻連兩度「澄清」，改口「進行中」的意思是「持續進行的努力」，不是已在執行這個案子。態度明顯冷熱有別，也透露對美政策的思維。

台灣與美國近年互動佳，美國國會跨黨派通過「台灣旅行法」等多項友台法案，行政部門也提高與台灣的政治交往層級與強化安全關係，包括派出國務次卿、衛生部長等高層官員來訪，川普政府至今的十一度軍售，大幅強化台灣的防衛能量。美國在印太地區的部署，視台灣為戰略夥伴，不讓戰狼中國的擴張威脅所吞噬，已是台美共同利益。

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在美國總統大選結束，行政部門交接期間，美國國會繼續通過「台灣保證法」，納入對台軍售常態化等文字。誠如蔡英文總統所言，「支持台灣已經是美國民意主流，也是美國跨黨派的共識。」台美趨於正常化的交往，成為美國政界挺台力量的推動方向，這並涵蓋雙方派駐機構的提升與更名，既凸顯台灣非屬中國，也讓台美往來更加名副其實。

去年「台灣關係法」實施四十週年之際，在台美共識下，做為「美國在台協會」的我方對應機構「北美事務協調委員會」，正式揭牌改名為「台灣美國事務委員會」。完成北協更名後，外界也倡議，未來應將真正派駐在美國的「台北經濟文化代表處」正名為「台灣代表處」。另方面，美國跨黨派議員則順勢提出法案，要求美國在台協會台北辦事處處長任命應比照駐外大使，須經參議院確認同意。

美國眾議院「中國任務小組」並於十月份報告中建議行政部門，應允許我駐美處正名為「台灣代表處」；上週再有七十八位眾議員聯名致函國務卿龐皮歐倡議此案。此案屬國務卿權責，無涉修法，以目前台美關係的熱絡程度，有相當的爭取空間，而且，去掉經濟文化等功能性限縮字眼，正名台灣，也更能反映台美之間既深且廣的厚實關係。套一句先前荷蘭駐台代表宣布在台機構的名稱，從「荷蘭貿易暨投資辦事處」改名稱為「荷蘭在台辦事處」，是「少一點、多很多」。而我駐美機構正名台灣，則更屬順理成章。

不過，美國政界的相挺動作，我們似乎沒有好好接下這顆球。外交部兩度「澄清」政務次長所指稱的「進行中」，並不是已經在執行這個案子，「也沒有證實說會改成怎樣的名稱」；且未有確切推動時程。從這些說明，也看出蔡政府在面臨美國行政部門的交接期，對於如何推進台美關係優先議題的排序，顯得瞻前顧後。這位政務次長在立院答詢內容雖非第一次遭外交部事後改口，但彼此出現前後說法的落差，也更對照蔡政府的冷處理態度。

正名台灣，既符合台灣主流民意的多年期待，在國際辨識上也可避免與中國產生混淆。全球這次因武漢肺炎肆虐，大型活動舉辦受限，而台灣因防疫有成，職棒領先全球開打，原是好事，卻因「中華職棒」之名引起國際媒體誤解，甚至誤植為在中國開打。美國在台協會處長酈英傑為此中肯建議，「中華職棒」宜在英文加註TAIWAN，減少國外球迷誤認。同樣地，我們捐贈口罩等醫療物資送往需要的國家，也是美事一樁，卻因執飛的華航英文名稱China Airlines，被誤認為中國籍航空，防疫外交反而大打折扣。

駐外館處的正名，亦是相同的道理。中國為了封住台灣的國際生存空間，除挖走我邦交國，消滅「中華民國」外，近年更進一步施壓無邦交國，迫我當地駐館拿掉「台灣」，只能改以「台北」為名。北京試圖要消滅台灣的國際人格，龐皮歐國務卿則反擊說「台灣非屬中國一部分」，強調這是兩黨的共識。在預期美國抗中挺台力道仍會延續，蔡政府對推動在美駐館正名台灣，應有更明確且主動的態度，讓美國政界友人充分感受這是一項共同推進的優先議題。這不光是要「進行式」，還需積極努力落實為「完成式」。

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