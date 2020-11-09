新聞線上》從破燈效應到吃案魔咒

記者莊榮宏

維托．柯里昂溜進公寓，把樓梯間的燈泡旋轉弄鬆，讓它因接觸不良而熄滅，等到角頭老大范倫奇回到公寓，埋伏暗處的他伸出槍管…。在經典電影「教父」第二集，教父維托製造黑暗並利用它掩護殺人罪行。虛擬的電影情節告訴我們：黑暗是一切罪惡的掩護。

卅五年前的一個黑夜，新竹兩名警員騎機車遭遇伏擊，雙雙遇害，就在事發前幾天，現場唯一一盞路燈熄滅了。多年後才知，是胡關寶犯罪集團用彈弓射破路燈，躲在暗處殺警奪槍，接著展開一連串的謀財害命。真實的治安事件告訴我們：黑暗不但掩護罪惡，也是罪行的開端。

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犯罪防治對策的「破窗理論」說，當一扇窗戶被打破，若不儘快修復，其他窗戶就會跟著被打破，最後整條街失守。「破燈效應」也是如此，一旦路燈被接連破壞，黑暗形成治安死角，就會付出重大代價。

破燈效應害死兩警，並在卅五年後害死馬籍女大學生，以後者來說，如果檢視路燈重複破壞的規律，就可分析出犯罪慣性，預先設下埋伏，在宵小再次動手時逮人，從而嚇阻後續罪行：這就是透過犯罪偵防作為，達成預防犯罪的目標。

女學生命案也暴露「吃案」的老毛病，警界第一位有勇氣面對吃案的人是前警政署長顏世錫，他建立報案三聯單，企圖根除「犯罪黑數」，可惜留下未竟之功。

吃案動輒拔官，代價不輕，為何無法根絕？因為吃案不一定會被發現，但不吃案卻可能撐不過眼前，警察被迫兩害取其輕。

如果治安數據難看，縣市首長臉色就更難看，被「驅之如牛馬」的警察向來使命必達，自然得幫首長「分憂解勞」，但治安常常是社會集體業報，而警察更非萬能，一旦不堪負荷，吃案就成為唯一解方；因為首長開心，警察才能延命。

有時媒體推波助瀾，製作「治安績效全國大排名」，丟根骨頭給縣市首長追逐，吃案就更變本加厲了。

政界第一位拒絕吃案，且所屬警察局長也貫徹執行的人是前台南市長賴清德；但不吃案的結果，治安數據不會太好看，面對民意壓力，一般縣市首長和警察局長有幾人扛得住？

欲杜絕吃案，首須縣市首長帶頭鬆綁並頂住壓力，其次是嚴懲吃案使警察視它如洪水猛獸，最後是民眾要拒絕迷信數據；因為數據會說話，也常常「說謊話」，只要敢吃案，沒有做不出來的數據。

檢討治安須亡羊補牢，卻不可無限上綱，甚至藉機政治追殺，因為社會有傷亡時，最不需要的就是落井下石。

海明威說：到頭來，那些受傷之處，必將變成我們最強壯的地方；對警察而言，危機就是轉機，警政署長陳家欽已嚴令再有吃案就嚴懲，倘能一鼓作氣，建立不吃案的新文化，他將在警察青史上留名，超越賢拜。

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