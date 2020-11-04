社論》台美安全共同體

一九九六我國首度總統大選以來，每逢四年台灣的民主盛事就會引人注目，主要原因之一就是來自北京的文攻武嚇。這次，卻變成美國總統大選期間，中美幾乎全面性的對撞情勢，北京軍機擾台成為劇場一角。現在，國際政壇與媒體，談到中國的用詞已經不是「機會」、「崛起」，而是「風險」甚至「威脅」，尤其是制頒「香港國安法」之後。各國企業紛紛撤離中國，就是一種不言而喻的指標。相反地，台灣出現在國際螢幕，形象則越來越正面，特別是民主防疫成功以來。彼消此長，兩岸的馬拉松，結果恐怕跟北京想的不一樣。

台灣的民主愈來愈鞏固，主流民意向習近平的一國兩制台灣方案說不、聲援香港反送中與反國安法，都與民主世界亦步亦趨，而隨著中國威脅日益顯著，台灣更被視為防衛第一島鏈的前線、可信賴的產業鏈。假使世界衛生組織早聽台灣的率先警示，武漢肺炎也不致為害國際至此。然而，台灣愈受國際肯定，北京的戰狼蠻行卻變本加厲，不顧國際疫情居高不下，還在東海、台海、南海製造事端、趁火打劫，軍機擾台常態化、否認海峽中線等不一而足，過去輕信北京指責台灣製造麻煩的國際社會，自此終於一次看透北京才是真正的麻煩製造者。

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有此惡鄰，對內迫害本國人民，又想以一黨專政君臨民主台灣，實屬無奈。不過，吾人也不必因此被悲觀所綁架。台灣正因位於國際矛盾的熱區，因此雖然只是一個海島，國際能量卻源源不絕進入台灣，造就了台灣的獨立現狀、經濟奇蹟、民主深化、可靠的產業鏈。若非如此，台灣今天的面貌可能大不相同。有人認為，接受北京勒索、同屬一中，台灣便可以脫離漩渦，坐享「和平紅利」。那些人批評「押寶川普」，自己其實是「押寶習近平」。而萬一淪為香港第二，台灣只會淪為死寂之島，除了充當中國霸權夢的軍事基地，國際資源將快速流失，「護國神山」台積電當然無以為繼。

台灣是一個衝突性的社會，很多人也許因此感到挫折，因為民主促進共識的功能，尚未足以彌縫國家認同的分歧。反倒是，民主這個自我防衛的武器，同時也是授人以柄的致命武器。有趣的是，從外部觀察的國際觀點，卻早已肯定台灣的進步活力，民主自由下的爭論不休，而且是朝進步方向辯證，就足以讓國際社會為台灣按讚了。民主台灣連續兩百天沒有本土病例，獨裁中國卻讓病毒蔓延全球，台灣應該參與世界衛生組織，不待我們費力宣傳，國際聲援便已聲浪四起。經常，內部陷於朝野藍綠對立，加上北京的介入操作，看不到自己的進步，而旁觀者清，反而點醒我們的盲點。

我們習慣用顯微鏡看自己，但台灣的國際朋友，跳脫我們的歷史與時空限制，比較容易抓大放小，一針見血透視問題的本質。「中華民國」、「中華民國台灣」、「台灣」所形成的光譜，在台灣內部剪不斷理還亂，然而，國際的旁觀者很快就抓到重點，那就是，民主台灣拒絕被專制中國宰制，從自由狀態倒退到奴役狀態，一如今天的新疆再教育營、香港國安恐怖。實際上，台灣政治光譜的內部色差，對北京也只有統戰分化意義，和統、武統都是要消滅所有的色差。

近年，國際對台灣的肯定激升，一方面連結到香港，一九九七西方的中國想像，因國安法強壓而完全破滅，作為民主典範的台灣，絕對不能成為下一個香港，讓民主世界失去一塊重要拼圖。另一方面，強壓香港與霸凌台灣同時進行，加上在東海、南海甚至印度邊界的戰狼姿態，不難令人檢索出一張中華帝國霸權擴張的路徑圖。竊盜經濟、數位極權、武力擴張、戰狼外交、紅色滲透（民主國家與國際組織）已經營多年，如果香港迅速內地化、台灣淪為突破印太戰略的第一張骨牌，習近平的霸權計畫將更有攻擊力，民主世界的集體安全更為脆弱。

這次美國大選，台灣朝野各界緊扣心弦，側面反映了我們自身情勢十分敏感，川普或拜登誰當選，民主黨或共和黨誰主國會，可能對於中國與日俱增的威脅會有不同的應對方式。不論如何，隨著中國霸權擴張野心日熾，台灣的戰略價值水漲船高，尤其是，中國挑戰的終極目標是美國，而第一關需先「奪島」台灣，打開第一島鏈，取得太平洋爭霸戰的門票，霸權夢才有續集可言。可以說，面對中國威脅，台美是安全共同體。如此休戚與共的關係，歷經民主、共和兩黨輪流執政基本不變，差在輕重緩急的節奏衡量，這是台灣人民面對中國威脅、觀看美國大選不能沒有的認知與自信。

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