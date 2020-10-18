自由廣場》中華民國在哪一天滅亡？

◎ 雲程

貴報日前〈Google掀開中華民國的秘密〉讀者投書，作者提出一個疑問：中華民國何時滅亡？

好問題！一般蓋棺論定的是：中華民國於一九四九年滅亡，只提到年度。但進一步的疑惑：在哪一天呢？多數人未繼續討論。

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有三個可能的日子，標示中華民國滅亡。

首先是，首都淪陷的四月廿三日。雖然在一九三七年十二月十三日第二次中日戰爭中，南京也曾陷落並有傀儡政府因此成立。然而當時合法政府隨即境內遷移到重慶持續運作，對外關係並未失能。但一九四九年南京陷落於共軍前，當時政府即遣散大部分公務員，剩下的則「分批疏散、分地辦公」；絕大多數使館與人員並未隨之遷移，頂多指派聯絡官回報訊息。這樣的政府已解體滅亡，不能稱為存在。

其次是，中華人民共和國成立的十月一日。既然事後證明：共產體制（中華人民共和國）繼承了共和體制（中華民國），並且成為中國合法政府，則共產體制宣稱成立的那一天，就是前合法政府共和體制滅亡當日。

第三是，蔣介石潰敗來台灣的十二月十日。此時，不僅蔣介石已喪失對中國的控制權，自己更非總統。來台的一群人，雖尚控制少部分中國領土如浙江沿海、海南、西南等，卻頂多能被認為中國軍事集團之一。自稱效忠「中華民國」而流亡境外的，除台灣外，還控制泰北、滇緬等區，所以有「黑蝙蝠中隊」等故事。這幾個軍事集團，構成當時蔣介石當局或高級外省族群的「中華民國圖像」。

以人來看，蔣介石在一月廿日就不代表中華民國。以體制而言，從四月廿三日起中華民國就潰不成軍。在十月一日，中華民國更失去合法性。於是，十二月十日來台灣的只是被盟軍委託佔領台灣的蔣介石元帥軍事集團，與中華民國無關。

三個日子雖各有主張，哪一個合理？若三個皆可，應以最先發生者為準。若以政權接續而言，似以十月一日為宜。

重要的是，事件是漸次發生、逐步產生影響。三個日子中，蔣介石皆非中國總統，只是軍事強人；其唯一合法身分，是盟軍委託的台灣軍事總督。

所謂中華民國當局被限縮在台澎地理空間，日本與美國因一九五二年（台北和約）與一九五四年（協防條約）而被承認，是好幾年以後的事情了。這是「中華民國台灣」的出生背景。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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