自由廣場》譴責迫害維族 呼籲抵制北京冬奧

◎ 何朝棟

就在聯合國人權理事會揭發中共在新疆的維吾爾人集中營真相之際，習近平在日前的新疆工作會議上公然表示，「新疆民眾的幸福感不斷增強」，再次凸顯出中共壓迫人權、欺騙世人的一貫行徑。

去年十月，台灣東突厥斯坦協會和台灣圖博之友會共同舉辦「沒有圍牆的監獄︱維吾爾的今天」，希望在維吾爾被壓迫愈趨嚴峻之際，讓更多台灣人認識此議題。在此同時，中共在東突所進行的如強迫再教育營、生活全面監控等箝制自由的種種暴行，持續受到國際社會的關注。

請繼續往下閱讀...

其中，美國政府所採取的行動最積極。今年七月美國政府宣佈鎖定中共三位高官：被視為「集中營政策一把手」的新疆黨委書記陳全國，被稱為「拘留營設計師」的新疆黨委政法委書記朱海侖，以及新疆公安廳黨委書記王明山實施制裁，這是美國制裁中共官員中最高層級。接著美國再對侵犯維吾爾人權的幾十家中國企業及機構進行制裁，也再擴增對現任中共新疆官員的制裁。

但是，中共對東突維吾爾人的壓迫反而變本加厲。除了惡名昭彰的再教育營外，今年國際媒體揭露中共在新疆進行「生育控制」，導致和田、喀什地區，生育率在二○一五至二○一八年間驟降了六十％。中國政府為新疆計劃生育投入數以億計的資金，讓這個原本人口增長率排名前列的省級行政區，在短短幾年內，成為全國人口增長最慢的地區。國際人士普遍認為，這是中共當局對維吾爾人進行的種族滅絕政策。

雖然國際間開始關注維吾爾人權議題，也採取部分行動，但是和中共加速壓迫維吾爾人民、毀滅維吾爾宗教文化的速度相比，我們深感拯救維吾爾民族的工作是在與時間賽跑，片刻不能停。

日前已經有一百六十個人權團體向國際奧委會表達，考量中共惡劣的人權紀錄，取消二○二○年北京將舉辦的冬季奧運。在此，我們呼籲所有關心中國境內各民族宗教自由及人權的人士，持續施壓國際奧會取消北京冬奧，否則杯葛北京冬奧，不要讓國際奧委會成為第二個國際衛生組織而蒙羞。

（作者為台灣東突厥斯坦協會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法