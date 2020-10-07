自由廣場》莫用缺工來炒房

◎ 張勳慶

內政部次長花敬群表示，因國內營建業缺工嚴重，導致社會住宅一坪造價從十二萬元漲到十四萬元，而跟著一同發聲的還有大陸工程總經理，說現在電焊工 一天工資從三千五百元漲到七千元還找不到人，除此之外，並說國內砂石在搶料下也上漲，這一切目標就是把日前營建署放寬住宅、商辦大樓達一定面積，移工引進便可能得到社會認同和支持，不過已遭到勞動部否決，連寫小說「做工的人」的工地作家林立青也有不同看法。

當政府部門和營造業，把缺工造成人事成本飛漲，拿來當成恐嚇社會大眾會讓房價更貴且被媒體報導後，他們最大的盤算就是放寬營造移工引進標準，然後早日完工，基本上這和國內房價不合理之間，並沒有絕對關係。因為國內房價從數十年前無殼蝸牛夜宿北市忠孝東路四段以來，早就出現資金潮和法規漏洞的投機炒作，現在更是隨著台積電在何縣市設廠，便掀起地價先行的投機歪風，裡面的利益共謀層面，牽涉到許多能影響政治、商業高層人士與地方派系之事，也讓政府不論如何換黨執政，一直在高房價的民怨問題上屢戰屢敗。

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數十年前沒有移工引進，光是在台股炒到一萬兩千多點時，出現鴻源地下投資公司之際，光是台北市房價和地價，便和一般上班族收入嚴重背離，現在又以不能放寬移工引進後，將會更惡化為由，根本就是本末倒置的謊言，因為若此說有理，豈不是政府要加速辦都更清除危老，便要全面引進移工，然後大家才可以一坪換更多坪。

最後就是那些本國籍做工的人，也跟著壓低日薪，特別是那些臨時粗工，幾乎都是營造業從人力公司派遣而來，有上工才有收入，而且還要被派遣公司抽成，一旦小面積工地也可引進移工，做工的人剝削悲歌將會更慘。

國內高房價問題許多學者專家都有研究，但沒有人會把此一問題全都歸咎於無法全面引進移工所致，現在政府因為桃園機場第二航廈和淡江大橋工期考量，引進移工用在重大建設上，營建署和部分建商也跟著起舞，住宅和商辦大樓也要納入引進移工範圍。

說穿了，只是想在全球低利率資金氾濫下，讓房價更容易人為炒作，也將造成台灣社會財富分配更扭曲，世代間更因不公不義而對立、仇視，現在連入閣為官的學者都看不清高房價問題所在，還怪罪全是移工沒引進，弄得政府辦理的社會住宅價格也漲起來，升斗小民永遠苦不完。

（作者是文字工作者）

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