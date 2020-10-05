自由廣場》TikTok這一仗 打的是資安戰

◎ 葉俊雄

美國總統川普為捍衛國家安全，於8月6日簽署一道行政命令，禁止美國企業和個人在9月20日之後與中國騰訊及字節跳動進行交易。8月14日再發布一道行政命令，要求字節跳動在九十天內拆售其TikTok在美業務，且必須銷毀美國用戶的所有資料。

字節跳動於2012年在北京創立，開發短影片製作平台抖音，2017年推出國際版的TikTok，甚受年輕族群歡迎。到今年五月， 抖音和TikTok全球約有八億用戶(美國約有一億) ，下載數超過20億次。

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字節跳動極力否認把用戶個資傳至中國，也未讓中共政府審查內容。不過，中國的反間諜法及國家情報法要求中企必須配合政府的調查，不得拒絕。專制的中共一向會對抗拒者祭出「莫須有」的低級伎倆來刁難公司和下罪當事人，在此高壓下，當事人大有可能就屈服以求生。它也宣稱把美國用戶的資料儲存在維州(Virginia)的數據中心，而備份資料存在新加坡。但它仍可以將資料祕密地送到在中國的「祕密」數據中心，多數雲端系統就採用三份相同資料並存的架構。

封鎖TikTok最主要的原因，是個資收集所造成的資安威脅。收集個資與探測設備漏洞，是資安攻擊的第一步。這些威脅可涵蓋：

一、TikTok蒐集的上億用戶個資可讓特定集團進行針對性「魚叉式網路釣魚」攻擊，以騙取更重要系統的帳號密碼。

二、TikTok攫取的手機/電腦MAC位址，可追蹤用戶行為（如地理位置）。行政命令提及，TikTok能讓中國追蹤美國政府的員工和包商，建立個人行為資料檔，以便執行勒索及商業間諜的舉動。

三、當中國擁有大量民眾的資料時，可從事大數據分析，從中得知某人的行事風格、生活習慣等，或者某單位的組織文化、安全破口等。依此可進行細緻周詳的資安攻擊，進而竊取軍事、商業、先進科技等極機密的資料，或是入侵候選人競選團隊的電腦，竊取選戰策略以翻轉選情。

有媒體報導，TikTok協助中共政府審查言論與大外宣、過濾香港反送中的影片、刪除批評中共的文章，也助它散佈不實訊息、塑造議題、帶領輿論風向、控制媒體。

中國以廉價勞工和優惠方式，吸引他國企業至中建廠製造，壯大其經濟力量，但也隨之現出不良的企圖心。它在享受民主國家自由開放的國際貿易時，卻奉行保護主義，對中企提供補貼，對他國企業施加諸多障礙。而且實施強制性外交，針對不順從的國家或企業祭出制裁、處罰、限制等舉動，嚴重影響國際政局與貿易的穩定。

中共政府為遂世界強權的野心，一再採用不公平的掠奪式舉措霸凌他國，已導致美、澳多國的警惕。TikTok事件只是美國總體大戰略的一環，美日印澳的「四方安全對話」旨在共同抵禦它的侵略性和破壞力。美國推動淨網計畫就是要清除「不受信任」的中國製應用軟體與通訊企業，其他還包括乾淨5G、限售半導體產品與設備給中企、調查千人計畫、關閉孔子學院、起訴中國駭客等措施。

美中正在進行一場無煙硝的戰爭，吾人已感受到多方位（如貿易、軍事、外交、媒體、科技）兩軍對峙戰鬥的情實。美國擘畫「全政府模式」的大戰略，來反擊中國的隱性侵略，其目標是遏阻中國政府及公司以不正當手段操控美國市場與消費者，防範它偷取寶貴資料、散播假訊息和輿論、煽動人民對立而製造社會混亂，或是防堵它藉由偷取的資料製造武器來攻擊美國。

（作者曾任國家高速網路與計算中心主任）

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