自由廣場》酒店女公關vs台師大學生

談防疫的雙重標準、職業真的不分貴賤？

◎ 詹雨蒔

四月九日指揮中心公布一確認個案為酒店女公關，隨即引發輿論譁然，內政部也立即宣布全台列管的八大行業只要有男侍者或女侍者，都要停業。網路上有人戲謔地討論「酒店女公關比歷屆警政署長厲害」，但從政策下達的速度和公眾的揶揄聲中，其實凸顯出政府和一般民眾對於八大行業的公然歧視，以及防疫的雙重標準。

指揮中心上月已對封閉型的休閒娛樂場所如電影院、健身房等頒布「防疫指引」，要求業者對顧客量體溫、售票座位以「梅花座」排列等。近期則是廣泛對室內場所公告「社交距離注意事項」。若無科學證據顯示舞廳、酒店會比一般的餐廳、ＫＴＶ等其他場域更具染疫風險，或確實無法落實社交距離配戴口罩，指揮中心只要求八大行業立刻停業，便是隱含著職業歧視。

事實上，指揮中心應統一以室內場所是否「落實社交距離」為標準，加上管制人流、量體溫、分隔桌椅或包廂等方式作為指引，未達標準依法開罰，而非社會輿論不會捍衛八大行業從業者的權益帶頭歧視。畢竟，八大行業的從業者也是一個個家庭，而這個行業所衍生的美髮美甲餐飲等相關產業，同樣串起無數的家庭，甚至有許多是經濟資本和社會資本都更為弱勢的群體。

諷刺的是，台師大確診學生的接觸者人數已超過四百人，指揮中心並沒有下令全國大學停課改遠距教學；確診的這一家酒店公關接觸者人數目前為七十一人，卻要求全國酒店立刻停業。如此雙重標準，恐導致民眾對於防疫政策的困惑，也將造成相關從業者為求生計轉為地下化，或是尋求更高風險、高剝削的謀生方式，產生新的防疫破口。

建議指揮中心辛苦忙於每日疫情情勢掌握與政策研議的同時，不要忽略每個決策背後的意識形態是否隱含歧視、造成壓迫。若政策已成定局，除輔導業者落實防疫工作，相關單位須更細膩研議八大行業從業者的紓困補償，避免產生社會安全網的一大破口。

（作者為政治工作者，嘉義市民）

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