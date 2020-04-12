TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》酒店女公關vs台師大學生

2020-04-12 05:30
Facebook Twitter LINE

談防疫的雙重標準、職業真的不分貴賤？

◎ 詹雨蒔

四月九日指揮中心公布一確認個案為酒店女公關，隨即引發輿論譁然，內政部也立即宣布全台列管的八大行業只要有男侍者或女侍者，都要停業。網路上有人戲謔地討論「酒店女公關比歷屆警政署長厲害」，但從政策下達的速度和公眾的揶揄聲中，其實凸顯出政府和一般民眾對於八大行業的公然歧視，以及防疫的雙重標準。

指揮中心上月已對封閉型的休閒娛樂場所如電影院、健身房等頒布「防疫指引」，要求業者對顧客量體溫、售票座位以「梅花座」排列等。近期則是廣泛對室內場所公告「社交距離注意事項」。若無科學證據顯示舞廳、酒店會比一般的餐廳、ＫＴＶ等其他場域更具染疫風險，或確實無法落實社交距離配戴口罩，指揮中心只要求八大行業立刻停業，便是隱含著職業歧視。

事實上，指揮中心應統一以室內場所是否「落實社交距離」為標準，加上管制人流、量體溫、分隔桌椅或包廂等方式作為指引，未達標準依法開罰，而非社會輿論不會捍衛八大行業從業者的權益帶頭歧視。畢竟，八大行業的從業者也是一個個家庭，而這個行業所衍生的美髮美甲餐飲等相關產業，同樣串起無數的家庭，甚至有許多是經濟資本和社會資本都更為弱勢的群體。

諷刺的是，台師大確診學生的接觸者人數已超過四百人，指揮中心並沒有下令全國大學停課改遠距教學；確診的這一家酒店公關接觸者人數目前為七十一人，卻要求全國酒店立刻停業。如此雙重標準，恐導致民眾對於防疫政策的困惑，也將造成相關從業者為求生計轉為地下化，或是尋求更高風險、高剝削的謀生方式，產生新的防疫破口。

建議指揮中心辛苦忙於每日疫情情勢掌握與政策研議的同時，不要忽略每個決策背後的意識形態是否隱含歧視、造成壓迫。若政策已成定局，除輔導業者落實防疫工作，相關單位須更細膩研議八大行業從業者的紓困補償，避免產生社會安全網的一大破口。

（作者為政治工作者，嘉義市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.