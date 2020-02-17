自由共和國》馮光遠／從《小丑》，看小丑

高雄市長韓國瑜。（資料照）

馮光遠／作家

光復高雄總部的大螢幕日前顯示罷韓第二階段連署衝破30 萬關卡。 （資料照）

奧斯卡獎上週揭曉，最佳男主角毫無懸念地給了《小丑》男主角瓦昆菲尼克斯。

奧斯卡獎上週揭曉，最佳男主角毫無懸念地給了《小丑》男主角瓦昆菲尼克斯。（路透）

去年底看《小丑》，本來抱著「看瓦昆菲尼克斯，怎麼跟之前的『小丑』希斯萊傑、傑克尼克遜尬戲」的心情，可是在觀影過程當中，竟然不由自主地被另一個念頭緊緊地吸附著，因為，瓦昆在片子裡的演技及整部電影試圖闡述的概念，不斷地讓人想起去年整年佔據台灣新聞版面的韓國瑜及韓流現象。

電影裡，亞瑟，我們的主角，一個有著精神疾病，人生當中受盡嘲弄、鄙視、被刻意忽略的單口相聲演員，檢視其遭遇，固然有社會因素，可是來自家庭的因素佔更多，所以他老是自怨自艾，總想著替天行道（順便也替自己平反），便毫不讓人意外了。而他所居住的高譚市，原本就問題重重，此時，三名投資公司新貴，在地鐵上因欺負亞瑟，而被著了小丑妝的亞瑟槍殺，悲劇發生後，處於階級底層的市民們不但不想追凶，反而被鼓動出一股仇富風潮，這，也就有脈可循了。

現實中，觀其外貌，韓國瑜當然不是小丑，因為他沒有上小丑妝，可是直指其內裡，對照片子裡才情短缺、卻對本身有著錯誤期許，於是一步步陷入自己所築困境的另個小丑，這，你就看明白了吧？另外，如果觀眾敏感到能夠把高譚市所呈現的亂象，與去年以韓國瑜為中心營造出來的一幕幕場景、氛圍並置，就不禁會懷疑，韓國瑜跟亞瑟，到底是藝術模仿人生，還是人生模仿藝術？

此電影的架構，對比一年半以來的韓國瑜崛起過程，讓人驚訝於其中諸多元素的高度雷同。例如韓國瑜那種自以為是、吊兒郎當的個性，行事乖戾悖逆，永遠把自己的無知、不幸怪罪於別人；永遠把下流當風流、把低俗當有趣而洋洋自得。然後，雖然遭有識者與主流訕笑、排斥，可是總有著其他「小丑們」撐腰，構建出韓粉現象，這，與亞瑟以小丑之姿縱橫全場，帶領一票小丑把高譚市鬧得天翻地覆，毫無二致。

在電影裡，導演陶德菲利普斯，擅用虛實交錯的呈現方式，將亞瑟的幻想融入日常生活，他對鄰居單親媽媽的愛戀、片頭他在客廳看莫瑞（勞勃狄尼洛飾）的電視節目時，將自己擺進觀眾席，都是例子；韓國瑜在這方面也不遑多讓，他的日常行事當中，事實摻雜著幻想的例子此起彼落，著實讓人目不暇給：這會兒車子被動手腳裝了追蹤器、那下子擦了護唇膏導致喉嚨痛、然後突然又國家機器侵入隱私、更不談一瓶水一碗滷肉飯的虛構選戰餐，在在顯示出韓國瑜跟亞瑟的精神特質：兩人都分不清自己的人生什麼時候是真實，什麼時候是幻覺。

跳出這些雞毛蒜皮，更多的是概念上的相互緊扣。

例一，片子開始，為了讓亞瑟能保護自己，於是同事藍道塞了把槍給他，不料後來藍道竟成了陷害他的人，此人的下場很慘，他被亞瑟用剪刀給解決了；而「解決掉同事」的概念，韓也毫不心慈手軟，國民黨黨主席吳敦義，根本就是藍道的翻版。

例二，《小丑》全片充斥暴力，暴力成為解決紛爭、實踐承諾的不二法門；韓式競選的過程，則用的是語言暴力，不論是來自韓國瑜本人還是出征的韓粉，語言暴力製造出來的大小事端，從沒歇止過。

例三，亞瑟與母親的關係本來很親，可是在他發現母親的一些過往紀錄之後，他最後用枕頭把母親摀死在病床上；韓國瑜政治上的「母親」是國民黨，可是接下來會有什麼發展，韓國瑜會不會「摀死母親」？就讓我們盯好國民黨的心電圖吧！其實關於韓國瑜與國民黨的關係，還有一段戲充滿隱喻，就是在亞瑟將同事藍道刺死之後，他讓侏儒同事蓋瑞離去，然而驚恐的蓋瑞走不了，因為他的身高無法搆到門鍊，所以，他惶恐地請亞瑟幫他開門；我們回過頭再來看宛如侏儒的國民黨，最後出得了出不了困境，竟然也需要看韓國瑜的臉色，看他要不要起身幫他們解鎖了。

例四，最後，也最讓人驚駭的「虛實交錯」，莫過於亞瑟在現場錄影時，當場將主持人莫瑞爆頭，現場觀眾皆潰逃；而韓國瑜在電視辯論時當場對媒體發飆，簡直就是現實世界的神對比。

最後，電影和發生在台灣的現實，還有一事值得提，就是都「名實不副」，因為被母親暱稱為「Happy」的亞瑟，從來就沒有快樂過；而自稱「庶民」的韓國瑜，請問，又是從什麼時候開始庶民過了？

「小丑」這個角色，原本應該是歡樂的製造者，可是無論是電影裡上了妝的亞瑟，還是現實裡經常睡眼惺忪（另類小丑妝）的韓國瑜，帶來的，卻多是災難。

電影《小丑》開始的時候，亞瑟穿著小丑裝在高譚市街頭打工，他手裡持著「EVERYTHING MUST GO」的廣告紙板；在台灣高雄市，此時人們則忙著簽「THIS JERK MUST GO」的連署書，希望在不久的將來，將一個穿西裝的小丑趕出市政府。

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