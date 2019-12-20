記者陳杉榮

台灣民眾黨主席柯文哲近來南北輔選，看似左右開弓，實則打民進黨的多，批國民黨的少，他對民進黨新潮流和陳菊的譏諷，對蔡英文的責難，很多綠營支持者恨得牙癢癢的，而他從「郭柯王」玩到「郭柯宋」，政治人品也備受爭議，過去標榜的光榮城市價值早已遺忘，曾幾何時，大家只看到首都市長「尖酸柯伯」。

素人時期的柯文哲，具有某種特殊奇巧的政治吸引力，因緣際會的先後打敗民進黨和國民黨的對手當選首都市長，他善用網路，打造了前所未有的「柯粉世界」，他誇口說「要說實話，做對的事」，要讓渴求改變政治的台北市民感受到這是一個光榮的城市，追擊「五大弊案」喊得震天價響，他還說堅持從政初心，做文化的傳道者，成天把蔣渭水掛在嘴上。

過不了多久，他就破功了！「五大弊案」煙消雲散，政治野心吃掉了政治初心，從「墨綠」變成「粉紅」，把所有的建言都當做對他的攻擊；把網路聲量當成政治脈動，他了解批判民進黨政府可以獲得泛藍給他掌聲，北京也會給他空間，因而不顧過去和民進黨的情感，直接槓上民進黨政府。去年市長改選前，綠營的支持者受不了了，憤怒的要求蔡英文自行提名，姚文智出來後打亂了柯文哲的棋盤，自此和民進黨恩斷義絕，選後要求交出「戰犯」，愈加不可收拾。

柯文哲的雄心壯志（狼子野心）在他連任後，表露無遺。年初柯接受台視專訪，比喻台灣是強盜，搶銀行時眼中只看到錢（美國），卻沒看到警察（中國）。這是拉蔡英文後腿的經典之作，中國國台辦、中國國民黨，甚至台灣的紅媒，都沒有這麼強的火力。他目中無人，自以為是，以教父般的嘴臉和口吻教訓民進黨，以「草螟仔弄雞公」攻擊蔡英文「親美抗中」，又說蔡英文嗆聲習近平的一國兩制，才引發軍艦、飛機繞台。這般賣力演出，獲得泛藍陣營的芳心，在他宣布不選總統以前，民調都有廿％就是這麼賺來的。

他罵民進黨，也玩了國民黨，從「郭柯王」到「郭柯宋」，自以為他很強大，竟把王金平形容為狐狸，對他的政治導師宋楚瑜也沒好話，只有對財力雄厚的郭台銘還算客氣，但看他心情，也曾說郭董是商人，腳踏兩條船。

他正布局二○二四，為民眾黨的政黨票全力奔走，砲轟民進黨有票，砲火會越加猛烈。他曾在二○一七世大運時說過：「柯文哲沒有朋友，如果遇到有人說他是柯文哲的朋友，那他一定是騙子」。出身綠營的柯文哲，目前不知身處何方，沒有朋友的「尖酸柯伯」，或許也是他走上政治這條路很孤獨寂寞的寫照。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法