自由廣場》《林保華專欄》共黨垮台，先從國安開始？

王立強諜案的爆發，由年輕人打頭陣，顯示他們與中國老一輩傳統國安的不同思維，其背後還隱藏什麼，外人還不知道。但是如果連同前不久才發生的厚達四百頁有關新疆的整套內部文件能夠流到美國《紐約時報》，矛頭直指習近平是血腥鎮壓的主導者，那麼其主事者的功力當然不在話下，因為能夠擁有習近平內部講話者，絕非一般的「縣團級」幹部，至少應該是省部級。而善於秘密操作對外聯絡窗口者，又非國安莫屬。加上向心夫婦在台灣的奇特表現，人們不禁要問，中國的國安出了什麼問題？

多年前看過蘇聯垮台後其克格勃二號人物（第一副主席）菲．博布科夫所寫的回憶錄，非常明確的指出了蘇聯後來的垮台，並非戈巴契夫開始的改革，其前兩任總書記安德羅波夫就已經開始。而安德羅波夫一九六七年接掌克格勃時，內部傳統派系與新注入的來自共青團的年輕人就在內鬥。克格勃以其特殊的權力了解黨高層的腐敗，一部分是隨波逐流，另一部分則是掀起改革的念頭。安德羅波夫屬於後者，但在接掌總書記職務不到兩年，因為體弱多病而逝世，接任的契沃年科一年多後也病逝，其改革大業由戈巴契夫完成而導致蘇共的垮台。然而我們也不要忘記，現時俄羅斯的獨裁者普廷，也是克格勃出身的駐德小頭目，走的卻是反方向。

中國公安與國安的區別，用一個比較簡單的比喻，一個是土八路，一個是洋八路。也就是說，國安的素質比公安高，他們的教育程度比較高，高層多由國際政治系畢業而且因為掌握的外部訊息比較多，了解世界局勢的變化，不似公安也被中共的新聞控制所蒙蔽。因此如果說「和平演變」的話，國安的可能性比公安大一些。一九八九年六四屠城，國安人員相對也對學生比較網開一面。

王立強事件是事實，美國朋友對我說，CIA早已經拿到某些「東西」而雀躍。然而我們也知道中共大外宣的威力，因此也有一些媒體，包括外國媒體，在繼續貶低事件的性質。國民黨當然緊隨中共腳跟跑，居然說這是烏龍事件，只能自曝其醜，說明國共的沆瀣一氣。

王立強諜案後續應該還有發展，但是中共是否會像蘇聯那樣很快垮台，有待時間檢驗。因為不但一樣米養出百樣人，中華文化與俄羅斯文化的不同背景，更是比較難以預測。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法