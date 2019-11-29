自由廣場》習慣被統治者活該被統治

◎ 陳茂雄

沉寂一段時間的郭冠英又跑出來了，他表示自己是中國共產黨派來監視台灣省的選舉。大家對他印象非常深刻，以前他在網路上曾經表示台灣是一個鬼島，台灣人是台巴子，而他是高級外省人。他的言論引起台灣人的公憤，既然不認同台灣，為何不回歸祖國，一直賴在台灣。

由中國來台灣的人，有一部分認同台灣，已經變成台灣人，甚至於有人還存有濃厚的台獨思想。但也有不少人與郭冠英一樣，不認同台灣，而存有殖民統治台灣的思想，只是郭冠英敢說出來，其他人不敢。之所以能認清他們的殖民統治思想，是由他們對中國共產黨的態度看出來的。

蔣介石年代，他們稱中國共產黨為「共匪」，天天喊著「反共抗俄，殺朱拔毛」。後來蔣經國以「不談判、不接觸、不妥協」的「三不」回應中國提出的三通主張，這些中國人也完全支持蔣經國「反共保台」的主張。可是在台灣政治民主化之後，這些中國人立刻由反共的立場變成親共，因為政治民主化之後，所有人平等參政，殖民統治自然終結，他們不接受，「共匪」雖然兇惡，終究是他們的同胞，台灣人則是外人。

本土人士要拆除蔣介石的銅像，中國勢力則要捍衛蔣介石，照理說中國人應該恨蔣介石才對。之所以發生西安事變，是因為蔣介石不打日本人，而將精銳部隊派去打中國人。蔣政權腐敗，因而丟了整個大陸，中國歷史應該將蔣介石定位為亡國之君，可是在台灣的中國人卻稱他為民族救星。來到台灣之後，若以人口比例來計算，蔣介石迫害的政治犯，中國人遠比台灣人多。蔣介石應該被中國人唾棄，可是中國人還是捍衛他，因為他成功的殖民統治台灣，中國人將他當作殖民統治台灣的圖騰。

中國人移民到世界各地會變成當地的人，可是來到台灣的中國人有太多人不認同台灣，一直抱著殖民統治台灣的心態，這與台灣人有關。長期受外來政權統治的台灣人，已產生被統治者的心態。台灣政治民主化之後，中國國民黨的總統候選人就沒有出現過台灣人，佔多數人口的台灣人竟安然接受，這能怪中國人嗎？

本土人士怪中國勢力將台灣當作中國的一個地方，臭美！他們從未將台灣當作中國的一個地方，而是中國的殖民地。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法