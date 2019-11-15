自由廣場》我在中國種出的芒果乾

◎ 裴靜

小時候不關心政治，覺得台灣社會一片平和繁榮，統一離我好遠，遠到像下個世紀才會發生的事。然而我的亡國感卻在我去中國交換的半年內發了芽生了根。

在中國的第一堂課，有個男同學從對話中得知我是台灣人，冷不防問我：「台灣什麼時候要『回歸』？」（他用的甚至不是「統一」而是「回歸」）我當下簡直認為他在挑釁。在後來的旅程中，還是時不時遇到幾位對台灣好奇的中國人問我對回歸的看法，我才逐漸從他們的態度中意識到這問題沒有惡意，他們只是真的把台灣人當同胞，想迎接台灣回歸祖國。

後來在某次旅途上認識一位朋友，我們從兩岸文化差異一直聊到政治差異，我帶著半開玩笑的試探，問他認為台灣能再撐幾年？他竟然說：「兩年」。

兩年。那瞬間我的亡國感爆發。他為增加可信度還特別告訴我中國人的想法：「我們都希望小英能夠連任，她最好快點宣布台灣獨立，她越激進我們就越有理由出兵。」儘管我對這些說法嗤之以鼻，但他對中國展現的自信還是令我吃驚。

最令我絕望的，還是同為台灣人的室友。某次和她走在路上，遇到一位問路的老先生，由於順路便帶他一同前行，一路上老先生先是不斷讚揚毛澤東，接著又問我們對「回歸」的看法。這回不像以往尷尬，我的室友積極搶答：「我覺得回歸很好啊！」這是我第一次親眼看到有人如此積極地把自由親手奉上，而不知道，急著統一的台灣人還有多少？

回台後，香港反送中運動爆發，五個月來事態非但沒有平息，反而越演越烈，中國政府態度強硬，香港前途未卜，每日傳來的消息都令人更加心驚。加之台灣總統大選近在眼前，扭曲言論、假新聞已充斥社群媒體，社會撕裂日益嚴重，國民黨竟還在這時提出一份明顯親中的不分區名單。難道台灣真的就要走向統一了嗎？

至今網路上還看到有人嘲諷蔡總統靠賣芒果乾打選戰，但內憂外患當前，怎麼可能不產生亡國感？不需要她賣，芒果乾也會從關注兩岸態勢的明眼人心中，默默長出來。

（作者為大學生）

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