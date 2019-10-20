自由廣場》首富排名滑落有感

◎ 鄧鴻源

二○一九《彭博》公布的「億萬富豪指數」，首富比爾蓋茲首度滑落至第三名，有一說是他捐款超過一兆台幣導致財富縮水，但比爾蓋茲仍樂此不疲。

又《富比世》十四日公布最新的全美慈善家排名，比爾蓋茲排名略降第二，但捐款金額仍高達一兆1789億元。如比爾蓋茲分數為五分者高達29人，其他四到三分者更多，說明美國富豪重視慈善事業，值得肯定。

反觀台灣企業界有如此熱心公益嗎？為何花蓮門諾基金會等慈善單位的財務常捉襟見肘？為何許多人寧可留給子孫揮霍也不願意捐助公益？為何有人海外財產比國內多很多？與其留給妻妾與後代爭得你死我活，不如捐作公益事業比較有意義吧？

眾所周知，當年瑞典人諾貝爾身後留下約現在五十億台幣的財產，捐出成立諾貝爾獎基金，以每年利息獎勵世上對人類社會有貢獻的科學家、文學家與和平人士，每年十月頒發獎項時，都能吸引世界各國的目光，那是多麼大的光榮啊！

目前台灣企業家之家產上百億以上者大有人在，卻少見效法諾貝爾先生立下遺囑，成立基金會，獎勵各行各業的人才。或者效法孟加拉尤努斯先生成立窮人銀行，無息或微息貸款給有心創業卻苦無資金的貧窮人家，讓他們能自食其力。

中國清代名臣林則徐曾寫過一副對聯：「子孫若如我，留錢做什麼？賢而多財，則損其志；子孫不如我，留錢做什麼？愚而多財，益增其過。」

比爾蓋茲有錢不做守財奴，寧願遺愛人間，是真正的大企業家與慈善家。

（作者為大學教授，新北市民）

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