自由廣場》《俗女養成記》有感

◎ 高志仁

電視劇《俗女養成記》創造收視熱潮，最受歡迎的橋段，當屬女主角陳嘉玲的台語家庭倫理悲喜劇，好看好聽。

劇名既為「俗女」，未看先猜主角是台語人，果然不差，說來淒然，然而此劇突破台語戲劇表現框架「俗」到底的功夫，倒也成為觀眾認同的社會基底。

女主角劇終前的一段和自己對話的台語告白，照說這種透露人物角色內心世界的感性和理性話語，在台灣的華語主流社會，即使角色在劇裡滿口台語，仍然會以華語呈現，隱含的是華語作為高階語言的社會地位。

而大小陳嘉玲卻在全劇總結敘述大講台語，這對習慣華語優位的台灣觀眾和台語人，是感人劇情之外的又一重情感撞擊吧！尤其陳嘉玲經過學校教育和天龍國經歷後，早已華語流利，和親弟弟也是講華語，此刻回歸故里，回歸母語（和父語），改編一下主題曲：我不是好人，也不是壞人，我只是講台語的人。

台語不是雅語，也不是俗語，就是陳嘉玲從小在家裡講的家庭語。台語家庭的用語，可以粗獷，可以雅緻，可以激昂，可以低語，有刻板印象的台式語言，也有不同型式與內涵的表現。

面對華語霸權在語言外部和內部建立起固著的藩籬，台語本身無形疆界的衝撞，台語優位有意識的言說與刻劃，是《俗女養成記》最不俗的演出，其中蘊含充沛持久的語言戰力，繼國民電影「新台語片」帶動台灣電影復甦，「新台語劇」也會是未來台灣創意的養成記。

（作者為「一中不合作」部落格版主，http://kotsijin.blogspot.tw/）

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