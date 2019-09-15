自由廣場》馬雲被退休，郭董會被如何？

◎ 陳止戈

從年齡說，郭台銘是馬雲的前輩；從企業規模和個人財富來看，馬雲勝郭台銘一籌。「阿里巴巴」九月十二日市值超過四千六百四十億美金（約台幣十四兆），鴻海市值徘徊台幣一兆一千億，香港掛牌的「富智康」最高市值曾到一千九百億港元（約七千六百億台幣），現在縮水到只剩四％（約台幣三百億），近兩年半來虧損超過四百五十八億台幣，成為鴻海的拖油瓶。

九月十日，馬雲滿五十五歲，「被辭卸」阿里董事會主席，奮鬥二十年的血汗財富，就這樣被「共產」掉了！用流行的說法，這叫做「國進民退」。

在中國做生意，如果沒有黨國權貴當後盾來照顧，馬雲就算有通天本領，也逃不出共產黨的五指山。阿里巴巴的股權結構始終是個謎，華爾街盛傳與江澤民、曾慶紅家族脫不了干係。老共內鬥方酣，馬雲財去人安，能保住一條小命算是祖上積德了。

就在馬雲被退休前夕，脫黨準備參選台灣總統的郭台銘也不好受。九月八日，「中國勞工觀察」發布臥底四年的調查報告，蘋果最大代工的鄭州廠，違法雇用臨時工比例超過五十％，而且常被強迫加班。富士康承認違法，承諾改善，但強調加班是自願的。

壞事成雙，上海證交所八日宣布，將富智康踢出「港滬通」名單，這意味著中國股民將無法在滬市下單，對鴻海無疑是雪上加霜。這是否是中南海對他挑戰韓總的示警，尚不得而知。但這兩個壞消息，都被郭董退黨的消息掩蓋了，鴻海十二日股價反彈二％，其中透露著幾分古怪。

根據富比世排名，二○一九郭台銘仍為台灣首富，全球排名第二百五十七，而馬雲以三百八十億美元身價全球排名二十，中國第二。從絕對數字看，郭還算小咖，但兩人的財富有一點本質上的差異，馬雲名下財產有多少是自己的，只有上天知道，而且隨時可能被紅色權貴「共產」掉，郭台銘的財富則不折不扣是自己的。唯一值得關切的是，有媒體引用鴻海第一季財報，指出其負債一．六兆，負債比雖不高，但考慮中南海隨時可掐其咽喉，他若當了台灣總統，就算柯文哲不在乎，台灣人放心嗎？

馬雲急流引退，郭台銘逆向殺入政治叢林，但只要他們和極權體制還有所牽拖，就永遠是難逃魔掌的難兄難弟。

（作者為業餘投資人，新北市民）

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