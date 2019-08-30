自由廣場》拔了毛的鳳凰不如雞

◎ 何漢昇

韓國瑜直播敘述青年政策時，希望台灣年輕人留在台灣、在故鄉提供生產力、創意力時卻不慎開了「鳳凰出去，雞進來」的笑話，把一個可以很好敘述青年政策的時間點瞬間變了調，不免令人覺得可惜。

台灣是海島型國家，加上國際地緣政治關係，應多向外吸收人才才是確立根本競爭力的王道，這點可以新加坡做為借鏡。而事實上，為了更好的吸收外籍人才，僑外生留台政策也是從馬政府時代開始試行，而陸續吸收了不少僑外生留台一起打拚，補足台灣青年缺少的東南亞語種能力和跨國工作經驗。

其實綜合來說，國民黨也是首開先例，有了第一個不分區新住民立委的政黨，同時該新住民立委也爭取不少對外配友善的政策，讓不少外配感念在心，修正台灣過去不合時宜的政策。韓市長也許應向她請教新住民政策，會更懂得新住民與移工的貢獻與眉角。

而我在台灣所接觸到支持韓市長的人群，大部分都盛讚韓市長語言接地氣，但也許是因為市長個性海派，而忽略一些語言的修飾，這點希望市長在敘述移工和新住民時可多加注意。

以最近的印尼龍目島地震為例，台灣政府的援助與蔡總統的發聲讓印尼政府印象深刻，今年八月，印尼副總統、身兼印尼紅十字會總主席的卡拉也感謝台灣政府大力援助，這也是台灣走出去交流的一種外交方式，而家鄉在地震中心的移工們知道台灣政府的幫助，回鄉後會宣傳台灣的關心，自然也是一種正面的影響力。

適逢中美貿易戰，台灣自然不能置身事外，多交朋友才是正確之道，韓市長應多花時間敘述除自經區外，如何帶領台灣重返榮耀才是重點，如果一直淹沒在瑪麗亞變老師，鳳凰出去雞進來的失言中，不免令人覺得遺憾，更會模糊了原本的焦點。

（作者為馬來西亞人，現於台灣任職金屬業）

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