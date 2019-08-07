自由廣場》（林保華專欄）和理非的城市游擊戰典範

八月五日反送中運動升級到罷工、罷課、罷市，並在港九新界各區開展各種不合作運動，警方則發射空前多的催淚彈並瘋狂圍毆示威者，使香港部分地區活動陷入癱瘓，迫使神隱兩個星期的特首林鄭月娥出來咆哮一番。

運動至今已長達兩個月，由於鎮壓的暴力程度不斷升級，民眾防護自己的水準也越來越高，形成現代資訊時代城市游擊戰的典範。運動的參與者、現場的記者，研究運動的學者，必須記錄每一個細節，寫入歷史，譜下香港民眾對抗共產暴政可歌可泣的一曲，東方之珠已再度閃亮。

由於民眾手無寸鐵，對方則是武裝到牙齒的鎮暴部隊，因此基本上必須遵循和平理性非暴力的原則來表達訴求。然而，在政府完全漠視民意下，也必須採取適度衝擊手段，讓政府感到一定程度的威脅才會形成壓力。這就是民眾為何必須衝進立法會表達尊嚴的訴求。衝擊絕沒傷人，首先傷人的是警察在六月十二日對示威者開槍與毆打，導致流血。

任何對抗強權的鬥爭，都必須採取游擊戰的形式，才能更好地保護自己、壯大自己。香港採取流水式的游擊，目標是重要的政治地標、交通要道、缺少警察防守的地區。本來互不相識的人們，遵循網路的指揮東走西突，擴大影響，讓警察疲於奔命。

在警察的暴力鎮壓下，民眾的防護裝備也逐步升級，除了繼續使用最基本的雨傘與口罩之外，逐漸被使用的是蒙面、頭盔，然後是防毒面具；另外就是利用光束來騷擾警方的攻擊。至今為止，民眾並沒有可以反擊警察與黑道的「武力」，頂多是零散的棍棒，或者就地取材的磚石或雜物，再就是以燒垃圾洩憤。唯一看見的「武器」是自製的一把巨型彈弓，並沒有什麼殺傷力。但是警方出動裝甲車與水炮車以後，會不會也出現「莫洛托夫雞尾酒」來對抗？

面對港共的強力鎮壓與大搜捕，民眾在使用手機傳遞訊息後，也迅速刪除所有留言，避免給警方提供任何線索。這是「地下工作」的必須。

港共倚仗自己的強大武力而拒絕妥協。然而，日益野蠻的鎮壓，最終也會引發更激烈的反抗而使香港更加動盪。這正在考驗當局的政治智慧。民眾除了抗爭以外，也應加強「心戰」：參與的民眾必然有與警察家屬熟識的，可通過家屬勸說以動搖軍心；再就是面對警察可以進行「香港人不打香港人」的宣傳。

台灣的年輕朋友應該好好利用這個機會觀察學習，防患未然。如果未來國民黨執政，或共產黨入侵，台灣人也可能必須走上這條道路。當然，台灣地方更大，得結合自己的特色再創造更新的形式。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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