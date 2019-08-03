自由廣場》蔣渭水之硬 柯文哲之軟

◎ 賴欣陽

柯文哲組黨，並自我連結蔣渭水醫師，且言其與渭水先生同月同日生。姑不論渭水先生生日有幾種不同的說法，即借此舉自我標榜，以集中媒體之鎂光燈及強調其組黨之理想性而言，面對渭水先生，能不赧然有愧於心乎？

渭水先生當年推動台灣議會設置請願運動，日本政府橫加阻撓，軟硬兼施。軟的方面藉由親日之台灣仕紳，組成「有力者大會」；然而渭水先生遂謂獻堂先生曰：「那我們就來成立一個『無力者大會』吧！」硬的方面甚至將之逮捕入獄。而柯文哲面對中共，一句重話都不敢說；面對財團，幾乎什麼都可以說。五大弊案變成五大案，又幾乎變成無案。松菸、三創、大巨蛋，私下喬來喬去。試問，當年的渭水先生會去或曾去跟鹿港辜家、板橋林家喬嗎？會去跟日本政府妥協嗎？

從渭水先生的〈臨床講義〉，可以看出他是反清，批判清朝帶給台灣社會與人民太多弊病，而主張從文化、教育上進行社會改革的。但柯文哲對政治及社會，可有改革的決心與能力？違建可有依法拆除？社會住宅有做到他承諾的標準嗎？政治上的公開、透明而今安在？只看到市長惱火，為了開會喬巨蛋的錄音在質詢時被議員披露。渭水先生反清是反腐敗，反日是反霸權，而柯文哲當了四年七個月的台北市長，可曾站在反霸權的立場去改革腐敗？

另者，渭水先生深具革命精神，不僅是理論者，也是行動者。他為了爭取當時為日本殖民地的台灣更多的自主權，與林獻堂先生成立台灣文化協會。而在台灣文化協會分裂後成立台灣民眾黨，也是為了爭取台灣人民與社會更大更多的自由空間。這些都是不計一己之利害得失，為社會為土地為公義犧牲奉獻。那裡像柯文哲斤斤於民調高低？猶豫於選不選總統？

柯文哲自我連結渭水先生，不惟可以看出柯文哲妄自尊大的一面。而兩者相較，難免令人想到當年台南詩人謝星樓說過的：「辜顯榮比顏智（甘地），蕃薯簽比魚翅，破尿壺比玉器。」賢者已逝，典型已遠，奉勸從政者何妨令死者安息，生者平靜？別把歷史人物拿來消費，徒然暴露自己的浮淺與無知而已。

（作者為大學兼任助理教授）

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