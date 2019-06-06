自由廣場》長老教會對「宗教自由論壇」相關說明

◎ 林芳仲

五月三十日至三十一日在新竹的台灣基督長老教會聖經學院舉辦之「台灣國際宗教自由論壇」順利地在六月一日的記者會中結束，承蒙蔡英文總統蒞臨開幕式致詞及陳建仁副總統出席記者會。總統、副總統的出席是以行動表達對宗教自由的高度重視。因為唯有宗教自由，我們才可以從中學習認識差異與相互尊重。這次的論壇不只讓與會者了解世界各地宗教迫害的現況，更有對圖博、維吾爾及中國的基督教迫害之最新資訊，並依據這些資訊讓與會者討論出可行的行動方案來維護宗教自由。

這次論壇，非常遺憾的是達賴喇嘛及熱比婭女士無法來台參加。台灣基督長老教會（以下簡稱本會）與其他三個美國及台灣的ＮＧＯ團體共同邀請達賴喇嘛及熱比婭女士參與這次活動。由本會擔任與政府接洽此事之窗口。本會與政府接洽此事時，總統蔡英文博士高度肯定並歡迎達賴喇嘛及熱比婭女士來台。

本會代表於五月十五日與總統府代表確認此事時，總統府責成外交部確認並協助達賴喇嘛來台相關事宜。本會於五月二十一日接獲達賴喇嘛因健康因素無法來台之消息。雖未能成行，達賴喇嘛親自寫了一封賀詞，由北美洲的達賴喇嘛大使Ngodup Tsering代表向會場貴賓宣讀。至於熱比婭女士則因手續未完備而無法成行。在場也由其在德國代表向大會請安。

宗教自由論壇乃基於人有信仰自由而致力維護此自由而成立的論壇，透過對話、相互了解而進一步可以共同採取行動來維護宗教自由。雖然本次論壇達賴喇嘛與熱比婭女士無法前來與會，本會深感可惜。但相信，大家對於維護宗教自由的決心是共識也是共同的價值。

（作者為牧師，台灣基督長老教會總會總幹事）

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