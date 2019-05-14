自由廣場》（澎湖現場）統戰沒關係？豬瘟也沒關係？

◎ 冼義哲

在所有新科首長中，回鍋澎湖縣長的賴峰偉是當選後第一個去中國的。當時面對質疑聲浪，賴縣長說，上任前兩度造訪中國，是要力促郵輪彎靠澎湖、中國包機直航，並以「就是要賺錢，統戰也沒關係」回應。

本月十日，縣政府高規格喜迎雙子星郵輪入港，接待由廈門官員帶領的一五六三位中國遊客，但在海關口卻連隻防疫犬都看不到，這一五六三位中國遊客在澎湖本島四處遊走，當晚前去高雄；然而就在同一日，香港傳來慘訊，非洲豬瘟已傳入了香港，超過六千頭豬隻需要撲殺銷毀，香港幾乎要吃不到豬肉了。

十二日，中國吉祥航空由上海台辦主任李文輝領軍一五○名旅客首航澎湖，澎湖縣為此出動消防車噴水禮迎賓，縣長、副議長、馬公市長與前立委到場高規格迎接，但「護國神犬」檢疫犬再度匿蹤，僅以行李Ｘ光機和人工檢驗。

非洲豬瘟的可怕，無須筆者贅述，中央政府為維護台灣高達二一○○億的肉品市場全面備戰，祭出「初犯新台幣二十萬、再犯新台幣一○○萬」、「外籍旅客沒有繳清罰款，不得再入境」兩大重罰之外，海巡人員更為防疫披星戴月地賣命；然而，攸關澎湖縣民健康安全及台灣畜牧產業穩健的疫檢把關卻令人相當擔憂，先前賴峰偉縣長說「統戰沒關係」，筆者不禁要問：豬瘟也沒關係嗎？人民的健康與產業的安全也沒關係嗎？

香港宣布淪陷後，全港只剩四○○隻活豬，澎湖當前兩日一宰八十八頭左右便可自給供應島內所需；然而一旦淪陷，島上所有養豬戶幾乎無力承受衝擊，豬肉更必須自台灣輸入，屆時市場的波動更將造成民生衝擊。

另一方面，澎湖縣政府既然積極推動中國觀光交流，在非洲豬瘟肆虐之初就該意識到中國是重點疫區，須備好包括檢疫犬在內的各項檢疫設施，否則就應該暫緩人員上岸。當前門戶洞開，先是郵輪、後是包機，動植物防檢局以天候狀況不佳為由，未派防疫犬進駐澎湖，賴縣長就算無視對台灣產業的衝擊，也應該善盡地方首長的職責，盡所有可能避免澎湖淪陷為非洲豬瘟疫區，否則海巡同仁在海上辛苦執法，中國卻在進出空海兩港中不受完備檢驗，恐將使全國辛苦的防疫把關工作功虧一簣。

（作者為澎湖青年陣線召集人）

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