自由廣場》GDAI評比︰國際宣傳的好機會

◎ 曹耀鈞

政府對於廉潔的建立，防貪必定先行於肅貪，因為縱使當下肅貪有成，也容易讓人民有「政府貪腐」的印象。若能事前建置防貪機制，不僅能阻卻違法，亦能降低日後肅貪的成本。

台灣在國際參與的機會與能見度受中國掣肘，所以近年能夠嶄露頭角，反貪成效屢獲國際非營利組織佳評，實為一大亮點，一定要多多把握。由國際透明組織評比的二○一八年全球「清廉印象指數（Corruption Perception Index, CPI）」，在全球一百八十二個納入評比的國家和地區中，新加坡居第三名，而日本位於第十八名，我國則排名第三十一。另外，國際透明組織為評估各國政府國防與國安相關部門廉潔改善與反貪腐行動，用以衡量一國國防貪腐風險水平，推出了「政府國防廉潔指數（Government Defense Anti-Corruption Index, GDAI）」。前一次的GDAI評比是在二○一五年，台灣在一百一十五個受評國家中，與新加坡、日本共同列名低貪腐風險「Ｂ級」（全球只有英國與紐西蘭為Ａ級）。簡單來說，我國國防與國安部門的受評廉潔分數超越了國家清廉「印象分數」，這可反映出國防部對於建立廉能制度與受評整備的用心，實應加以肯定。

今年各國的GDAI評比已陸續展開，也是民進黨政府首次面臨的政府國防廉潔評比，建議府院務必認真看待，這是我國以廉潔之姿爭取國際認可與國際宣傳的好機會。府院對於各個接受評鑑的主協辦單位，應全力支持並投入充分的人物力資源，務使相關受評單位建立清廉使命感與榮譽心，也讓國際評鑑組織實質感受到政府高層反貪的決心，這亦是一個國家或部門在反貪執行是否有效的最大關鍵。我們也相信伴隨而來的政府部門廉潔內化效果，不但難能可貴，影響更是深遠！

（作者為台灣透明組織研究員，高雄市科技管理學會監事）

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